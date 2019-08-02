Vitrinde bu hafta

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Yazın coşkusunu yansıtan tasarım

Beymen Club’ın sezonun hareketli tavrını yansıtan çarpıcı renklerdeki çizgiler ve renk bloklarına sahip tasarımlar, şehirden tatile yaz stilinizi yenilemenize yardımcı oluyor. Gökkuşağından ilham alan çizgili elbise, denizci ruhunu yansıtan çizgili keten gömlek elbiseler, siyah beyaz bomber ceket, pilise etek ve trikolar, şerit detaylı sweatshirtler yaz boyunca vazgeçilmeziniz olacak.

Saça mucizevi dokunuş

Ashley Joy Saç Bakım Maskesi, mevsim geçişleri nedeniyle canlılığını yitirmiş ve yorgun düşen saçları dipten uca nemlendiriyor. Saçlar, argan yağının gücüyle iyileşiyor ve güçleniyor. Argan yağı boyadan, ısıl işlemlerden ve çevresel etkilerden yıpranmış saçları, mucizevi şekilde hızla onarıyor ve koruyor.

Daha dolgun ve parlak dudaklar için…

Kadınların hep istediği dolgun görünen dudaklara ulaşmak L’Oréal Paris Color Riche Plump & Shine ile artık çok daha kolay. İçeriğindeki mentol özüyle dudakları anında dolgunlaştıran, yüzde 40 değerli yağlar ve saf pigmentler içeren formülüyle besleyerek parlatan Color Riche Plump & Shine, 9 özel renk seçeneğiyle bağımlılık yaratıyor.

Bu saatte sanat ve teknik birlikte

BAU SWATCH, sanat ve tekniği birleştiren dünyaca ünlü Bauhaus’un 100. yılını kutluyor. Ana renklerin ve yalın çizgilerin temelini oluşturduğu BAU SWATCH koleksiyonunda öne çıkan saatler, 20. yüzyılın bu en etkili sanat hareketi gibi zamansız hale geliyor.

DESA’da efsane yaz indirimi

Yaz sezonuna özel seçili ayakkabı, çanta ve aksesuarlarda yüzde 60’a varan indirime ek olarak 2 veya üzeri alışverişlerde ekstra yüzde 30 indirim uygulayan Desa’da, birçok çeşit sizi bekliyor.

Nike konforda boyut atlıyor

Nike Joyride, markanın üstün konfor sağlayan yastıklama platformuna sahip ayakkabılar yelpazesindeki en son yenilik olarak Nike Air ve Nike React’e katılıyor. Joyride, hafif, enerji geri dönüşümü sağlayan bir formda üstün darbe emilimi ile kişiselleştirilmiş bir ayak tabanı deneyimi sunarak bacakları dinamik tutmaya yardımcı olmak için özel olarak tasarlandı.

En lezzetli bayram

Bayramda en çok tercih edilen lezzetlerden “Ülker Çikolatin” ve “Ülker Ece Çikolata” bayram sohbetlere lezzet ve renk katmak için raflardaki yerini aldı.