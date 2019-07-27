Vitrinde bu hafta

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Bu yaz plajların gözdesi turkuvaz

G Lingerie’nin plaj elbisesinden plaj şortuna kadar farklı seçeneklerle değişik kombinler oluşturabilir hem kendinizi hem gardırobunuzu yaza hazırlayabilirsiniz. Turkuazlar, maviler ve beyazlar koleksiyonunun öne çıkan renkleri. Yeşilin en güzel tonları da koleksiyonda yer alıyor. Günlük giyimde de zevkle kullanacağınız G Lingerie’nin doğal kumaşları, plajda kullanımı için çok ideal.

Mükemmelliği hatırlatan şahmeran

Mücevher tasarımcısı İpek Selek Adıgüzel‘in modern, yalın ve zarif çizgilerini yansıtan Padme Designs‘ın Perfect Within Imperfect koleksiyonunda yer alan özel tasarım şahmeran, kullanıcısına kimi zaman kusur gibi görülen farklılıkların aslında kişiyi eşsiz ve kusursuz yaptığını hatırlatıyor.

DG’den logo koleksiyonu

Enerji, güç ve renk kontrastları yeni DG Logo güneş gözlüğü koleksiyonunu tanımlıyor. Milenyum trendini benimseyen, modernlik ile teknolojinin mükemmel birleşimi olan koleksiyon; ince tasarımlar, logolar ve farklı malzemelerin kombinasyonuyla da göze çarpıyor. Metal aviator modeli olan DG2235’in degrade gri lenslerle siyah ve altın rengi, yeşil lenslerle altın rengi ve kristal gibi renk seçenekleri mevcuttur.

3’lü ölçü bardağı setiyle yemek yapmak daha pratik

Paşabahçe, ünlü şef Arda Türkmen’in tariflerinde sıklıkla kullandığı Paşabahçe’nin klasik Alanya serisi su bardağını set haline getirdi. Arda Türkmen ile birlikte tasarlanan Paşabahçe 3’lü Ölçü Bardağı Seti sayesinde mutfakta harikalar yaratmak artık çok kolay. Sette bulunan bardakların üzerlerindeki gramajlar 12 farklı malzeme için ölçü bilgileri içeriyor.

Nazarboncuğuna yeni dokunuş

Anlamına olan inanışla yüzyıllardır kadınları çekim gücü altına alan nazar boncukları, So CHIC...’in yepyeni Twinkle Koleksiyonu’yla yeniden gün yüzüne çıkıyor. Yaz aylarının hareketliliğini simgeleyen Twinkle Koleksiyonu’na So CHIC… mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Tek parçayla doğru kombin özgürlüğü

Türkiye’de mobil ticaretin lideri olarak başarılı bir grafik çizmeye devam eden trendyol.com, sezon trendlerini en ulaşılabilir halde tüketicisiyle buluşturuyor. En sevilen tasarımlarını yaz enerjisiyle yeniden yorumlayarak herkesi hareketlere özgürlük katan elbiseleriyle tatil döneminin tadını çıkarmaya davet ediyor.

Canon kompakt ürün ailesine iki yeni üye

Canon, kompakt ürün portföyüne dahil ettiği iki yeni ürün olan PowerShot G5 X Mark II ve PowerShot G7 X Mark III modelleri ile fotoğraf tutkunlarına sunduğu alternatifleri çoğaltmaya devam ediyor. Fotoğraf ve video tutkunları bu iki ürünün ortak özelliği olan küçük boyut ve 4K çekim ile gittikleri her yerde kendi hikayelerini özgürce yaratabilecek.