Vitrinde bu hafta

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Yazın saç bakım rutininizle kalıpları kırın

Yaz aylarında deniz, güneş ve sık yıkama saçların kuruyarak yıpranmasına, beraberinde ise yağlanmasına sebep oluyor. Derma Pure formülü içeriğiyle henüz görülmeye başlamadan kepekle savaşan Head&Shoulders, kaşıntı, kuruluk ve yağlanma gibi kepeğin erken belirtilerini ortadan kaldırıyor. Ürünler, fark yaratmanıza yardımcı oluyor.

Nike Air Max 270 React ile tanışın

Nike’nin ilk günlük giyim Air üyesi 270, markanın en yumuşak ve en esnek köpüğüne sahip olan Nike React ile birleşerek Air Max’ın yeni formunu oluşturuyor. Her renk çeşidi kendi blok ve renk tonlarında belirli bir sanatsal stili nüansa dönüştürüyor.

Doğanın renkleri plajda

Penti, doğa tutkunlarına özel tasarımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Ormanın derinliklerindeki renk oyunlarını, yaprakların hareketli gölgesini, yeşilin her tonunu farklı desen ve modellerle karşımıza çıkaran Penti, okyanusu resmeden, mavi ve beyazın dans ettiği tasarımları da unutmuyor. Sadece bikini ve mayolarla değil; havlulardan çantalara, kıyafetlerden aksesuarlara kadar birçok tasarımda mavi ve yeşili ön plana çıkaran Penti ile doğayı hissetmeye hazır olun.

Unicorn modası

LC Waikiki saflığın ve masumiyetin simgesi unicorn’u koleksiyonuna taşıdı. Tütü etekler, taytlar, tişörtler ve elbiselerden oluşan koleksiyonda evini unicorn saflığıyla dekore etmek isteyenler de unutulmadı. Yastık, eşya düzenleyici, havlu gibi ev tekstilinin yanı sıra bardak, suluk ve pelüş oyuncak seçeneklerini de LCW Home ile müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

Hermus natural sızma premium

Hermus, uluslararası prestijli yarışmalardan kazandığı ödülleriyle dünyanın en iyi natural sızma zeytinyağı sıralaması EVOO World Ranking’de ilk 100’de yer almayı başararak ülkemizi gururla temsil ediyor. İspanyol tipi Arbequina zeytinlerinden en erken hasat ve soğuk sıkım tekniğiyle elde edilen Hermus, tüketiclerine sağlıklı yaşamın kapılarını açıyor.

Bu yaz en rahat keten

Brooks Brothers, keten koleksiyonuyla yaza ferahlık katıyor. Keten ürünlerini yazın kurtarıcısı beyaz ve krem tonlarıyla harmanlayan Brooks Brothers, denizin en derin mavi tonlarını da beğeniye sunuyor. Her bedene uygun kalıplar, farklı renklerle kombinlenebiliyor.

Cesur Swatch

Swatch, altı farklı saat modelinden oluşan yepyeni BIG BOLD koleksiyonunu sunar. Superluminova kaplamalı, ucu ok biçimli akrep ve yelkovan, bir sonraki hareketiniz için doğru zamanı net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Kendinizi gösterin, cesur maceralara atılın.