Vitrinde bu hafta

Birbirinden şık kıyafetler, çanta, ayakkabı ve aksesuarlar Büyüleyici ve derin bir etki yaratmak için makyaj, parfüm önerileri, en doğru adresler ve kampanyalar için sayfamıza bir göz atın, habersiz kalmayın!

Davetlerin gözde tercihi

Modern ve şehirli kadınlardan alınan ilhamla Duygu Erol, Nesrin Helvacıoğlu ve Nükhet Özavşar tarafından kurulan Three Women Style markası her kadının tarzı olmaya hazır. Markanın Yeşilköy’de bulunan butiğinde yaklaşan mezuniyet törenleri ve davetler için tasarımların bir kısmı, satın alma seçeneği dışında kiralama alternatifiyle davetlerde ve caddelerde tarzını şık ve iddialı bir şekilde yansıtmak isteyen her kadının gözdesi olma konusunda iddialı.

Harry Potter etkisi Vans’a yansıdı

Vans Harry Potter’ın büyülü dünyasına giriş yaptı ve ilk kez seriden esinlenen bir ayakkabı ve kıyafet koleksiyonu tasarladı. İster Gryffindor olsun, ister Slytherin; Vans x Harry Potter koleksiyonu serinin hayranlık uyandıran bütün detaylarını içinde barındırıyor.

Cesur stillerin tamamlayıcısı

LOFT, 2019 yaz sezonunda esnek kullanım kolaylığı sunduğu; etek, şort ve elbise seçenekleriyle devrim yaratacak stiller sunuyor. Desen seçenekli elbiseleri, sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez şortlarıyla LOFT, bu yaz cesur stillerin tamamlayıcısı oluyor.

Yeni clear ile göster kendini

Clear’ın, kömür formülüyle geliştirdiği yeni ürünü, kire ve kepeğe meydan okuyarak, saç derisini derinlemesine temizliyor. Saçlarınızı besleyerek canlı bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor ve saçlarınız arınarak tazeleniyor. Zengin formülüyle saçlarınıza hak ettiği bakıma kavuşuyor..

Güneşlenme sonrasında aloe vera ferahlığı

Cildiniz güneşlenme sonrasında gerginleşir, yoğun bakıma ve neme ihtiyaç duyar. Thalia Natural Beauty Aloe Vera Serisi Onarıcı ve Nemlendirici Jel, yüzde 90 aloe vera içeriğiyle cildinizi rahatlatır ve yumuşacık yapar. Üstelik cildinizdeki enfeksiyonları da giderir.

Mücevherin mavi dünyası

Melis Goral Matisse koleksiyonu yaz aylarına renk katıyor. Turkuvaz mine işçiliği ve özel taş kesimleriyle süslenen koleksiyona pırlantalar eşlik ediyor. Koleksiyondaki küpe, yüzük ve kolyeden oluşan modellerine yön veren geometrik şekiller tılsım etkisi yaratıyor.

Faik Sönmez’de %50’ye varan sezon indirimi

Faik Sönmez’in birbirinden renkli ve göz alıcı 2019 İlkbahar-Yaz ürünlerine yüzde 50’ye varan indirime ek 600 TL ye 100, 1000 TL ye 200 TL anında ekstra indirimle sahip olmanın tam zamanı. Kampanyanın detaylarını ve diğer tüm modelleri www.faiksonmez.com adresinden ve Faik Sönmez mağazalarından takip edebilirsiniz.