Vitrinde bu hafta

yeliz.coskun@aksam.com.tr

Yarın Babalar Günü... Hâlâ ne alacağınıza karar veremediniz mi? İşte sizin için hazırladığımız hediye önerilerinden bazıları: Kol saati, teknolojik eşyalar, kendisine hobi edinebileceği bir fotoğraf makinası hatta bir tıraş seti. Ya da eşsiz bir İstanbul manzarası...

Akıllı alışveriş fırsatı Boyner’de

Boyner, yılın en özel günlerinden biri olan Babalar Günü için tüketicilerin yüzünü güldüren, akıllı alışveriş fırsatı sunan kampanyalar yapıyor. Sevdiklerini güzel bir hediyeyle sevindirmek isteyenler büyük indirimlerden, hediye çeklerinden ve Hopi uygulaması ile Paracık kazanma fırsatından yararlanabiliyor.

Babaların içi rahat

Teknoloji seven babalara evde değilken içinin daima rahat olmasını sağlayacak çözüm Somfy’den geldi. Hareket sensörü ve dahili siren içeren ilk kamera olan Somfy One ile nerede olursanız olun gözünüz evinizin üstünde oluyor. Sistem, alarm durumlarında da anında bildirimle uyarıyor.

RAMSEY’den konuşan ceket

RAMSEY’in şık ceketlerine takılan NFC yani yakın alan iletişimi özelliğine sahip düğmelere babalar gününe özel istediğiniz video, fotoğraf ya da metin mesajını yükleyerek babanıza sevginizi çok özel bir şekilde iletebilirsiniz. Cep telefonlarını düğmeye okutun babanız sevginizi ona aldığınız ceketten duysun.

Sürprizin en havalısı

Kaan Air, babasını mutlu etmek isteyenlere İstanbul’un eşsiz manzarasını ve güzelliklerini helikopterden izleme şansını sunuyor. Lojistik faaliyetlerinde kapasitesini artırarak hızlı bir büyüme kaydeden Wiking Helikopter, filosundaki helikopter sayısını beşe yükseltti.

Hobi hediye edin

Babanız hem fotoğraf çekmekten hoşlanıyor hem de teknolojik aletlerle ilgilenmeyi seviyorsa ona anında baskı alabileceği bir fotoğraf makinesi hediye edebilirsiniz. Eğlenceyi babanızın parmaklarının ucuna getirebilir, heyecan verici çekimler yapmasını sağlayabilirsiniz.

Kendi stiline imza atsın

Ducati by Arzum ile babanızı heyecan verici bir keşfe, tutkulu bir yolculuğa davet edin. Seri, erkek bakım setleri ve saç kesme makinelerinden oluşuyor.

Klasik şıklığa farklı dokunuş

Brooks Brothers, İlkbahar-Yaz Erkek Koleksiyonu ile Babalar Günü alışverişinizi benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Klasik şıklığına farklı bir dokunuş katmak isteyen babalar için ise deniz temalı, palmiye ya da çiçek desenli kravatlar ve şık kol düğmeleri dikkat çekiyor.

Bir örnek giyinin

Koton’da; gömlek, tişört ve şort modellerinin erkek çocukları için bir örnek hazırlandığı tasarımlarda, kız çocukları için ise aynı desenlere sahip elbise modelleri yer alıyor.

Her tarza uygun aksesuar

Özel günlerin vazgeçilmez takı markası So CHIC , Babalar Günü’ne özel olarak birbirinden farklı hediye seçenekleri sunuyor. Tespihten yüzüğe, bileklikten saate her tarza uygun hediye seçenekleriyle So CHIC , bu Babalar Günü’nde de babasını sevindirmek isteyenlerin ilk adresi olacak.