Vitrinde bu hafta
YELİZ COŞKUN
yeliz.coskun@aksam.com.tr
Birbirinden şık kıyafetler, çanta, ayakkabı ve aksesuarlar… Büyüleyici ve derin bir etki yaratmak için makyaj, parfüm önerileri, en doğru adresler ve kampanyalar için sayfamıza bir göz atın, habersiz kalmayın!
Spor ve şıklık bir arada
SOREL’in hem hafif yapılı, hem güçlü tutuşlu sneaker seçenekleri canlı renk ve şık tasarımları ile konforlu seçenekler sunuyor. Su geçirmez süet tasarımıyla Out ‘N About Plus Sneaker yaz boyu güçlü bir duruş vaat ediyor.
Bloom Bag çantaları rengarek
Yaz kombinlerinde bir kadın için olmazsa olmaz aksesuarların başında çantalar geliyor. Çantayla hayat tarzını yansıtmayı sevenlerin markası Bloom Bag, Tote Bag’in fonksiyonel ve şık tasarımıyla dikkatler üzerinizde olacak.
Yiyecekleri 9 saat taze tutan çanta!
Tchibo, piknikler ve açık alan organizasyonları için “Yazın Keyfi Dışarda Koleksiyonu”nu hazırladı. Soğutma bataryası olmadan yiyecekleri 9 saat taze tutan büyük boy soğutma çantası, hafif olma özelliğiyle de kolaylık sağlıyor.
Hayat dolu bir cilt...
Cilt bakım markası gülsha, yeni ürünü Gül Özlü Gençlik Kremi ile hayat dolu bir cilt sunuyor. Krem, cildi aydınlatmaya destek olmak için çözüm sunuyor.
Canlı renklerin buluşması
GUESS Jeans 2019 koleksiyonu, kentsel stili egzotik dokularla birleştiriyor. Kırmızı, turuncu ve mavi renklerin buluştuğu parçalarla stil ifadenizi güçlü kılacaksınız.