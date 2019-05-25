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Vitrinde bu hafta

Vitrinde bu hafta

YELİZ COŞKUN

yeliz.coskun@aksam.com.tr

Birbirinden şık kıyafetler, çanta, ayakkabı ve aksesuarlar… Büyüleyici ve derin bir etki yaratmak için makyaj, parfüm önerileri, en  doğru adresler ve kampanyalar için sayfamıza bir göz atın, habersiz kalmayın!

Bu yaz elbise zamanı

LC Waikiki yazın gelişini “Elbise Zamanı” ile kutluyor. Uzun-kısa, kollu-kolsuz, çiçekli-çizgili ve askılı modelleriyle LC Waikiki elbise modelleri, rengarenk seçeneklere sahip. 

Sezonun en şıkı 

Kıyafetlerinizi doğru ayakkabılarla kombinlemek, Ayakkabı Dünyası’nın önerilerini dinledikten ve 2019 Yaz Koleksiyonu’na göz attıktan sonra keyifli ve kolay olacak.

Penti plajda

Penti 2019 Plaj Koleksiyonu 7 farklı tema ile 7 farklı hikaye sunuyor. Her bir tema sezonun öne çıkan renk ve desenlerini barındırıyor. 

Godiva’dan bayrama özel koleksiyon

Godiva’nın özel olarak hazırladığı beş yeni çikolata kutusu bayramlarda sevdiklerimizle bir arada olmanın öneminden ilhamını alıyor. Fındıklı, fıstıklı, sütlü ve bitter olarak dört ayrı çeşit çikolatayı deneyimlemek ve paylaşmak isteyenler için Godiva Napoliten çikolata kutuları da Ramazan’da tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 

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