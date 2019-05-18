Vitrinde bu hafta

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Sezona damga vuran parçalar

Derin Mermerci’nin stili, NetWork’ün tasarım anlayışıyla oluşan DMxNetWork koleksiyonu dördüncü sezonuna hazır. Zarif davet elbiselerinin maskülen ceketlerle kombine edildiği koleksiyonda gold tonlarının yanı sıra, siyah ve beyaz kontrastı hakimiyetini sürdürüyor.

4 haftada daha genç görünün

Diadermine’den genç görünmenize yardımcı olan yepyeni bir yaşlanma karşıtı seri: Expert Active Glow… 4 haftalık kullanımdan sonra ise cildiniz sıkılaşırken sağlıklı bir ışıltıyla aydınlanıyor, güçleniyor ve canlanıyor.

Yeni mevsime romantik karşılama

Machka 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu geometrik desenleri, mevsime gönderme yapan romantizmin etkisiyle yorumluyor. Koleksiyon, yeni mevsime açılan pencereden hayallerin peşine düşüyor.

Cildi koruyup, besliyor

Yüzde 100 doğal Thalia Natural Beauty 50 Korumalı Güneş Kremi, güneşin zararlı etkilerine karşı bir kalkan görevi üstlenir, cildi besler ve bakımını yapar.

Sokaktaki can dostlar için

Bana Göz Kulak Ol Derneği ile Koton Love Koleksiyonu’ndan elde edilen gelir, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine kaynak sağlayacak.