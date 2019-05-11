Vitrinde bu hafta

yeliz.coskun@aksam.com.tr

Bir gün değil, her gün Anneler Günü... Ama gelin yine de bu özel günde, hayatımızın kahramanı annelerimiz için minik sürprizler yapalım.

İşte Anneler Günü’ne özel hediye seçenekleri, kampanyalar ve dahası...

Anneler için deniz modası

Trepezzi’nin modest deniz ve plaj modasına getirdiği lüks anlayışıyla anneler, deniz ve sahillerde silüetlerini mükemmelleştiren parçalar giymenin keyfine varacaklar. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak, cilt hassasiyeti ya da inanç gibi farklı nedenlerle modest mayo giyimini tercih eden kadınlar için yepyeni ve sofistike parçalar sunan Trepezzi, Anneler Günü’ne özel olarak tüm ürünlerinde yüzde 25 indirim sağlıyor.

Annelerin çiçekleri Migros’tan

Migros, Anneler Günü’nü büyük fırsatlarla kutluyor. Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde 2-15 Mayıs tarihleri arası barış çiçeği 39.90 TL, orkide 29.90 TL fiyatlarıyla Migros mağazalarında. Migros ayrıca, 9-13 Mayıs tarihleri arası saksılı canlı çiçeklerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Süper kahramanların stili

Tchibo, Anneler Günü’nde sevgisini en özel hediyelerle göstermek isteyenlere birbirinden farklı seçenekler sunuyor. Süper kahraman olan annelerin, tarzına uygun aksesuarlardan onları rahat ettirecek bakım ürünlerine kadar birçok hediye alternatifi stillerini yansıtmaya yardımcı olacak.

Cazip fiyat avantajları Desa’dan

Desa’dan anneniz için yapacağınız alışverişlerde yüzde 50 indirime ek olarak 2 veya daha üzeri ürün alımlarında ekstra yüzde 20 indirim uygulamasıyla hem cebiniz hem de anneniz sevinecek. Mağazalara gelenlere ekstra yüzde 5 indirim imkanı da var.

Koton’dan özel koleksiyon

Koton’un Anneler Günü’ne özel sunduğu ‘ANNE Kahramanım’ Koleksiyonu ile anneler ve çocukları aynı stillerde buluşuyor. Tasarımlarda desenler, modeller ve renkler dikkat çekiyor.

İpekyol Anneler Günü’nü kutluyor

İpekyol 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, hayatımız boyunca bize ilham olan ve #annemsayesinde diyerek minnet duyduğumuz annelerimiz için birbirinden şık hediye alternatifleri sunuyor. Ayrıca Anneler Günü alışverişlerine özel; her 650 TL’lik alışverişe 200 TL; her 1.100 TL’lik alışverişe 400 TL hediye çeki armağan ediyor.

Baharın tüm çiçekleri anneme...

Arzum, Anneler Günü’nde mutfakları çiçeklerle donatmaya hazır. Arzum OKKA Minio Türk kahvesi makinesi, keyfin harmanını sunan çay makinesi Harman ile karşımıza çıkan Arzum Kiraz Çiçeği Serisi, Anneler Günü’nün en anlamlı hediyeleri olmaya aday.

Doğadan takıya...

So CHIC…, Anneler Günü’ne özel olarak tasarladığı benzersiz koleksiyonunda, birbirinden özel hediye seçenekleri sunuyor. Melek figürlerinin narin çiçeklerle birleştiği özgün parçalar, saflığı ve zarafeti simgeliyor. Modeller, aksesuar tutkunlarını bekliyor.