Vitrinde bu hafta

Birbirinden şık kıyafetler, çanta, ayakkabı ve aksesuarlar Büyüleyici ve derin bir etki yaratmak için makyaj, parfüm önerileri, en doğru adresler ve kampanyalar için sayfamıza bir göz atın, habersiz kalmayın!

Faik Sönmez ile anneler bu yaz çok şık

Hem şık hem de pratik seçimler sunan Faik Sönmez, renkli, iddialı ve eğlenceli koleksiyonuyla 2019 İlkbahar-Yaz sezonunu birbirinden iddialı modellerle karşılıyor. Abiye, spor ve klasik ceketlerden, doğal ketenlere, şerit ve dantel detaylardan zengin işlemelere kadar sezonun gözde trendlerini bulabileceğiniz koleksiyonla anneler bu sezon çok şık.

Mücevherde yeni dönem

Ödüllü mücevher tasarımcısı Melis Göral, kendi adını taşıyan markasıyla klasikler yeniden yorumlanıp, trend haline gelmeye devam ediyor. Matisse koleksiyonu küpe, yüzük, kolye, bileklik, charm ve halhaldan oluşan modellerine yön veren geometrik şekiller mücevherlerde tılsım etkisi yaratıyor. Koleksiyonda %10 renk kayabilme şartı ile özel renk mine ve taşlar istek üzerine üretilebilir.

Gelinler ışıl ışıl

Flormar’ın gelinlere özel hazırladığı yeni koleksiyonu “Bride to be” ile tüm gözlerin üzerinde olacağı o günde güzelliğini makyajınla ortaya çıkar. Pudradan, aydınlatıcıya, maskaradan, diplinera, rujdan, ojeye kadar geniş bir ürün yelpazesi olan “Bride to be” koleksiyonu ile Flormar, her zaman olduğu gibi en özel gününde de tüm güzellik ihtiyaçları için en yakın arkadaşın gibi yanında...

Sezonun gözdesi olun

Tasarımcı Nargisse E. Akyüz’ün yarattığı şık ve kadınsı Nisse, ilhamını balerinlerden alıyor. Koleksiyonda yumuşak tonlardan oluşan renk yelpazesi, uçuş uçuş püskül detayları ve kullanımı rahat kumaşları ile sahnedeki bir balerin gibi zarif görüneceksiniz.

Efsane dudaklar nude renklerle mümkün

Son yıllarda renkli kozmetikte doğallık ön planda. Tercihini doğallıktan yana kullanan kadınlar, dudak rengine en yakın olan rujları tercih ediyor. Nude ruj modası etkisini sürdürdükçe, renk skalası her geçen gün daha da artıyor.

Yaza damga vuracak bronzlaştırıcı

Yaz aylarında bronz bir tene sahip olmak herkesin hayali Havuç, Hindistan Cevizi ve Kakao olmak üzere üç farklı alternatifi bulunan Watsons Bronzlaştırıcı Yağ çeşitleri, her cilt tipine uyum sağlıyor.

Swatch Energy Boost’u sunar

Swatch İlkbahar-Yaz 2019 sezonundan, Energy Boost koleksiyonu ile vitamin dolu pozitif enerjiye merhaba deyin. Taze sıkılmış meyve suları, smoothie’ler ve chia tohumlu meyve kaseleri sadece bir trend olmaktan çok daha fazlası. Hepsi birer ziyafet niteliğinde. Bu leziz koleksiyon canlılığı artırırken, yaklaşan yaz için gerekli enerjiyi sağlıyor.

Gecenin kreatif insanlarına özel

Adidas’ın 70’li yılların sonunda şafaktan alacakaranlığa kadar koşan sporcular için tasarladığı Nite Jogger modeli, 2019 sezonunun en güçlü adidas Originals siluetlerinden biri olarak yeniden yorumlanıyor.