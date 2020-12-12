Vitrinde bu hafta

YENİ YILA ÖZEL TASARIM HEDİYELİKLER METROPOL İSTANBUL’DA



Metropol İstanbul yeni yılda sevdiklerine farklı hediye alternatifleri arayanları unutmuyor. Türkiye’de ilk kez Metropol İstanbul’da satışa sunulan ve çiçek sanatında profesyonelleşmiş tasarımcıların ellerinde hayat bulan yılbaşı ruhunu yansıtan özel tasarımlar, 3-31 Aralık tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor.

ÖZLENEN ŞEHİRLERE TATLI BİR YOLCULUK



İstanbul, New York, Londra, Roma ve Paris’in eşsiz güzellikleri ve ikonik simgelerinden ilham alan Divan Pastaneleri, yeni yıla özel koleksiyonunda tasarladığı paketlerle hayallerinizdeki yolculuğa da eşlik ediyor. Londra’dan Mince Pie Yılbaşı Kurabiyesi, New York’tan, dillere destan cheesecake, bir İtalyan klasiği Panettone, Paris’ten çikolataların en iddialısı Rocher ve meşhur Divan Forêt Noire Pasta ile şehirlerin imza tatları sizleri bekliyor.

YENİ YIL IŞILTISIYLA YARIŞAN TASARIMLAR



Gizia Gate, kış sezonunda da en gözde parçaları moda severlerin beğenisine sunuyor. Özlem Süer’in Triyanda adını verdiği koleksiyonda, farklı kumaşları siyah, beyaz, gri, gold ve bakır gibi renklerle yorumluyor. Özgür Masur’un 24 parçadan oluşan koleksiyonunda kabarık etekler, uçuşan silüetler, drapeli kesimlerin maksimize edildiği formlar öne çıkıyor.

BU PAKET ÇOK GÜZEL KOKUYOR



Arkadaşınıza, ailenize ya da kendinize yılbaşı için duyularınızı harekete geçirecek özel bir hediye arayışındaysanız NUXE yanınızda! Hem kadın hem de erkek ürünlerinden oluşan ürün kofreleriyle mutluluk garantili yeni yıl hediyelerini keşfedin. Huile Prodigieuse® Florale şimdi aynı kokuyu taşıyan duş jeli ve mumuyla kısa bir süreliğine sizlerle. Sınırlı sayıdaki pakete bir de günlük nemlendirici eşlik ediyor.

NOSTALJİK HEDİYE



Kırmızı Instax Mini 90, yeni yılda da fotoğraf çekme keyfini eğlence ile birleştiriyor. Instax 90, şarj edilebilir batarya, çifte ya da uzun pozlama yapabilme, tripod bağlantısı, yüksek performanslı flaş, çok çeşitli çekim modlarıyla en sevilen hediye alternatifi olarak sizi bekliyor.

SPORTİF ŞIK DOKUNUŞ



In Street’te; pek çok farklı marka ve modelde bot seçeneği sizleri bekliyor. Geniş bot koleksiyonunda, her stile hitap eden klasik bot modellerinin yanı sıra dağcılık, kamp, trekking gibi doğa severlerin kış mevsiminde bile vazgeçmediği birçok aktiviteye uygun su geçirmeyen outdoor modeller de yer alıyor.

KAHVESEVERLERE MÜJDEMİZ VAR



Evde kolayca kahve hazırlamanın en kolay yolu olan Tchibo Cafissimo easy kapsüllü kahve makinesi, avantajlı fiyatıyla sizi bekliyor. 20 kapsül kahve alan herkese, Cafissimo easy sadece 31 Aralık’a kadar 599 TL. Üstelik kampanya Cafissimo easy’nin tüm renklerinde geçerli…