Vitrinde bu hafta

NOCTURNE’DAN İNDİRİM ÜSTÜNE İNDİRİM FIRSATI



Nocturne, 30 Kasım’a kadar devam eden kampanyada modaseverlere yeni koleksiyonundan seçili ürünlere ek olarak sepette yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor. Koleksiyonda; mini ve midi boy elbiseler, spor şık takımlar, bluzlar, kusursuz kalıplara sahip pantolonlar, özgürlük söylemleriyle hareketlendirilmiş üstler ve dış giyim tasarımları yer alıyor.

KAMPANYADA YARIN SON GÜN



Sneakerdan bota, çizmeden outdoor modellere kadar tüm kategorilerde farklı indirim oranları uygulanan FLO’nun efsane indirim günleri için yarın son gün. flo.com.tr’de yüzde 70’e varan, FLO mağazalarında ise avantajlı indirim oranlarıyla yeni sezon ihtiyaçlarınızı en uygun fiyata tamamlayabilir, ayakkabı gardırobunuzu yenileyebilirsiniz.

YENİ YIL HEDİYELERİ VICTORIA’S SECRET’TA



Victoria’s Secret Black Friday kapsamında yaptığı promosyonlarla sevenlerini mutlu etmeye devam ediyor. Yarına kadar seçili parfümlerdeki yüzde 30 indirim; Love, Bombshell Intense, Bombshell Seduction, Dream Angel, Bombshell Paradise First Love ve Very Sexy Sea parfümlerini sevdiklerinize yeni yıl hediyesi olarak avantajlı olarak alma şansı veriyor. Bu kampanyaya hem online hem de mağazalardan ulaşabilirsiniz.

İPEKYOL’DA ZARAFET DOLU YOLCULUK



Feminen tasarımları kusursuz detaylarıyla harmanlayan Ipekyol koleksiyonu, yeni mevsime eşlik eden silüetleri, naturel dozu yüksek bir koleksiyon seçkisiyle buluşturuyor. Sade bir görünümü hareketlendirecek volümlü kol detayları, maksi ve mini elbiselerle romantik bir stil anlayışı sergiliyor. Ceket ve hırkalar birbirinden farklı düğme detaylarıyla öne çıkarken, denim ile samimi bir uyum yakalayan oversize gömlekler, gündüzden geceye kolaylıkla adapte edilebilen kilit parçalar olarak dikkat çekiyor.

ORGANİK KUMAŞLARDAN MİNİKLERE ŞIK TASARIM



DeFacto, tasarımlarını çocukların hassas tenleri için doğal kumaşlardan üretiyor. Baskı ve yazı detaylı sweatshirtler, kazaklar, pantolonlar ve eşofman takımlarının öne çıktığı koleksiyon, çocukların tarzına sportif ve şık bir dokunuş katıyor.

TWIST GANG’İN SIRA DIŞI DÜNYASINA YOLCULUK



Twıst , ilk kez sokağın ve dijital dünyanın gerçek karakterleriyle gerçekleştirdiği kampanyada, çağın güzellik ve kusursuzluk kavramını kendi objektifinden yorumluyor. Farklı görünümleriyle kendi özgün stilini yansıtabilen, kendi yaşam felsefelerile hayallerinin peşinden gitme cesaretine sahip 11 Twister’dan oluşan #TwistGang ekibi ile yepyeni bir dünyanın kapılarını aralamak için sizi bekliyor.