Vitrinde bu hafta

BU MONTLAR SOĞUĞU HİSSETTİRMEYECEK



Twist’in sonbahar-kış koleksiyonu ılık diyarların kapılarını aralıyor. Yağmur veya kar dinlemeden yola çıkmak için bekleyen botlar, rock-chic duruşuyla harekete geçiyor. Tabanı ve bağcıkları enerjik mavilerden meydana gelen botlarsa adımlarınızı heyecanlandırıyor. Puffer montun üstüne gidebilecek yeni üyelerden puffer atkılar sokaklarda tur atarken sizi soğuktan koruyacak.

KIŞ MODASININ EN ŞIK HALİ



Brooks Brothers; 2020 Kış Koleksiyonu’nda kullandığı sıcak renklerle içimizi ısıtıyor. Mavi, kırmızı, yeşil ve sarının sıcak tonlarıyla mevsim soğuğuna meydan okuyan parçalar, klasik giyime tek renk modası dışında renkli ve yeni alternatifler katıyor.

RENKLİ MODELLER IŞIĞINIZI YANSITACAK



adL, her sezon farklı yolculuklara çıkardığı modaseverleri, şimdi doğaya yolculuğa davet ediyor. Gökkuşağı renkleri, doğa ve insan arasındaki kuvvetli bağı temsil ediyor. Doğadaki öğelerin kıyafetlere aktarıldığı motifler ise koleksiyonda öne çıkan doğayla uyumlu parçaları arasında yer alıyor.

RAHAT, İŞLEVSEL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KOLEKSİYON



Ebru Şallı Loves Koton Sport 2020/2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu bu sezonda, güçlü kadınları, sağlıklı yaşam çizgileri ve çevre dostu kumaşlarla buluşturuyor. Rahatlığı, işlevselliği ve sürdürülebilirliği temel alan yeni koleksiyon, oversize tişört, sweatshirt, tayt, eşofman ve baskılı parçalarını iki farklı temada sunuyor.

STİLİNİZE BENZERSİZ BİR DOKUNUŞ



Guess’in yeni modeli çarpıcı ve iddialı bir tasarıma sahip… Rose gold rengindeki saatin kasasında ve indekslerde kullanılan ışıltılı taşlar, tasarımda ihtişamlı bir dokunuş oluyor. Sedef kadran saatin göz alıcı şıklığını tamamlarken, tarih göstergesi ise farklı kullanımıyla şaşırtıyor.

DOĞA TUTKUNLARININ VAZGEÇİLMEZ TERCİHİ



Günlük şehir stiline de kullanıcı konforunu kazandıran Vaneda, aklı doğada olanları günün rutininden uzaklaştırıyor. Seçili Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de satışa çıkan modeller, rahatlığı ve tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

SAÇLARINIZA EVDE UZMAN BAKIMI YAPIN



Sarı, gri ve rengi açılan kumral saçların ortak sorunu turuncu yansımalar, L’Oréal Paris Elseve Color-Vive Bakım Ailesi ile sona eriyor. Haftada bir kez ıslak saça Elseve Color-Vive Bakım Ailesi rutininiz sırasında, 2-3 dakika masaj yaparak mor şampuanı uygulayın, iyice durulayın ve saçlarınızdaki turunculaşmaya son verin.