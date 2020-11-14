Vitrinde bu hafta

BU AKSESUARLAR İÇİNİZİ SICAK TUTACAK



Twist Sonbahar-Kış Aksesuar Koleksiyonu, mevsimin klasik renklerine karşı cesaret isteyen renk skalasıyla eğlenceli yönünü ortaya çıkarıyor. Yağmur veya kar dinlemeden yola çıkmak için bekleyen botlar, rock-chic duruşuyla harekete geçiyor. Tabanı ve bağcıkları enerjik mavilerden meydana gelen botlarsa adımlarınızı heyecanlandırıyor.

EL VE TÜM YÜZEYLER İÇİN HİJYEN SERİSİ



Yüzde 70 alkol içeriğiyle elleri bakteri ve virüslerden korumaya yardımcı olan ABC El Dezenfektan Jeli, içeriğindeki gliserin ve E vitamini sayesinde de cildi yıpratmıyor. ABC Hijyen Sprey ise kapı kolu gibi sık temas edilen sert yüzeylerde durulamaya gerek bırakmadan hijyen sağlıyor.

SOKAK GİYİMİNİN VAZGEÇİLMEZİ



Bad Bear, ürünleriyle sıradanlıktan uzak bir tarz sunuyor. Yaşanılan şehrin sokaklarını yansıtmayı başaran anlayışıyla ruhundan dışarı çıkmak için can atan ve asi yanlarını giydiği ürünlerle yansıtanlar için de sınırların ötesine atılan adımın tamamlayıcısı görevini görüyor.

MODADA BİR DEVRİM



Soğuğa karşı dayanıklı kumaş, DeFacto WarmTech Koleksiyonu’nda belirleyici bir rol üstleniyor. Bodyden crop top ve gömleklere, sweatshirtten rüzgarlık ve montlara, eşofmandan jogger ve denim pantolonlara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesinin iç yüzeyinde hakimiyetini hissettiren polar; vücudun ısısını korurken aynı zamanda nefes almasını da sağlıyor. Siyah, lacivert, bordo, gri gibi kış renklerinin yanı sıra pembe, beyaz ve mavinin tonlarının da öne çıktığı tasarımlar; bere ve atkı gibi bütünleyici aksesuarlar ile tamamlanıyor.

CİLDİNİZİN KIŞ AŞKI



Neutrogena Norveç Formülü, en kuru ciltlerde dahi anında nemlendirme vadediyor. Kış mevsiminde kuruyan cildi nemlendirip onaran vücut ürünleri mevsim geçişlerinde en iyi yardımcınız olmaya aday. Besleyici bakım kremi, E vitaminiyle cildi yoğun bir şekilde nemlendirir, besler, yeniler. Ferah kokusu vücudunuzda yenilenmiş bir his bırakır.

BU BOTLAR STİL SAHİBİ VE DOĞA DOSTU



Timberland bu sezon farklı kombinlere kolayca uyum sağlayabilen, eko – inovatif, ultra hafif ve sağlam bir kadın bot koleksiyonu ile karşımıza çıkıyor. Çevre dostu, sorumlu üretim tekniklerini inovasyonla buluşturan Malynn botlar su geçirmezlik, hafiflik ve rahat taban özellikleriyle bu kış stilden çok daha ötesini vadediyor. Botun kahverengi modelini sarı detaylar tamamlarken siyah modele ise pembe detaylar eşlik ediyor.