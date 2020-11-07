Vitrinde bu hafta

TOPRAĞIN HER TONUYLA HARMANLANAN SEZON



Zühre, yeni sezonda pastel tonlar, camel, haki, tarçın, vizon gibi renkleri şık monokrom stilin anahtarı yapıyor. Yeni sezonun bir diğer öne çıkan kumaşı ve rengi ise jeanler… Her tarzın rahatça kombinleyebildiği jean parçalar bazen tarçın rengi eşarp, haki trençkot ve beyaz bir gömlek ile casual günlük stilin ana hatlarını oluştururken şık bir stiletto ve ekose ceket ile toplantıların da gözdesi oluyor.



SOĞUK HAVALARDA SPORA HAZIR MISIN?



Adidas, sporseverlerin her türlü hava koşulunda spora devam edebilmesi için yeni spor koleksiyonu COLD.RDY’yi hazırladı. Açık hava aktiviteleri için tasarlanan koleksiyon, nefes alabilen kumaşlar ile su geçirmeyen malzemeler içerirken; göz alıcı silüet ve cesur tonlarıyla şehir stiline de yeni bir bakış getiriyor.

YENİ YIL İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER



The Body Shop yine bir geleneği bozmuyor ve özel ürünlerle yeni yılı coşkuyla karşılıyor. Hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecek sınırlı sayıda üretilen serilerle muhteşem bir yıl sizi bekliyor. Taze çiçeksi kokusuyla öne çıkan Winter Jasmine, festival havasını evlere taşıyan Festive Berry vücut bakım serileri yılın her gününde kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

MAKYAJ FIRÇALARINI KOLAYCA TEMİZLEYİN



Kullanılmış makyaj fırçalarını saniyeler içinde hijyenik bir şekilde temizleyen Tchibo Elektrikli Kozmetik Fırça Temizleyici, santrifüj teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay kullanım için ideal. 8 farklı ucu ve kabıyla etkili çözüm sunan fırça temizleyici, fırçalarınızı güvenle kullanmanızı sağlayacak.

MODERN SANATIN EN İYİLERİ



Salvador Dalí, Vasily Kandinsky ve Claude Monet ile başlayan ve iki bölümden oluşan Vans x MoMA koleksiyonu satışa sunuldu. Müze koleksiyonunda yer alan sanat eserlerinden seçilerek tasarlanan koleksiyon, üzerinde detaylı bir şekilde düşünülerek ve Vans Classic stillerine çevrilerek sanatın derin takdiriyle tasarlandı. Koleksiyonda MoMA markalı ayakkabı, giyim ve aksesuarlardan oluşan 10 parçalık bir ürün yelpazesi de yer alıyor.

CİLDİNİZ İÇİN YENİDEN DOĞUŞ



Ultra hafif formüllü Neutrogena Hydro Boost yenilenen formülüyle daha sağlıklı görünen bir cilt için tekrar kullanıcıyla buluşuyor. Hydro Boost serisi, içeriğindeki, doğada bazı bitki ve canlılarda stres koruyucu ve dayanıklılık artırıcı olarak bulunan Trehaloz maddesi ile canlı ve sağlıkla ışıldayan bir cilt görünümü için özel bir cilt bakımı deneyimi sunuyor.

ÇEŞİT ÇEŞİT MEVSİM TRENDLERİ FLO’DA



Flo, günün her anına eşlik edecek yüzlerce modelin yer aldığı, siyah, bordo, bej, pudra, taba, hâkî ve metalik renklerin hâkim olduğu yeni koleksiyonunu beğeniye sunuyor. Sonbahara uygun renkteki klasik model ayakkabılar, sneakerlar, makosenler, iş hayatının vazgeçilmezi stilettolar ve chelsea gibi son yıllarında gözdesi olan çeşit çeşit botlar; zımba, trok, metal toka ve renk detaylarıyla FLO’da.