Vitrinde bu hafta

HER BEDENDE ŞIKLIK VE RAHATLIK VAR



DeFacto, günün her anında tarzıyla fark yaratmak isteyen kadınların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Hem rahat hem de elegan parçaların yer aldığı koleksiyon, büyük beden kadınlara tarzlarına uygun kombinler oluşturma imkanı tanıyor. Koleksiyonda pantolonlardan mini ve midi boy elbiselere, kol ve boyun detaylı zarif bluzlardan fit kesim ceketlere kadar geniş ürün yelpazesi bulunuyor.

DOĞAYI SEVEN KOLEKSİYON



Beymen Club Sürdürülebilir Koleksiyonu, organik ve geri dönüşümlü elyaflardan üretilen 100’ün üzerinde tasarımdan oluşuyor. Denim ürünler, yüzde 95’e kadar daha az su, t-shirt, sweatshirt ve gömlekler ise su ve toprağı kirletmeyen organik pamuk kumaşlarla tasarlanıyor.

PENTİ’DEN DEĞİŞİM DAVETİ



Penti, bu sezon doğa dostu olan özel koleksiyonu ‘I’M IN - DEĞİŞİME VARIM’ iledeğişimin ve dönüşümün hikayesini anlatıyor. İç giyim, ev giyim, çorap, spor giyim, tüm tayt ürün gruplarını içinde barındıran ve 54 parçadan oluşan koleksiyon; müziğin, dansın ve doğanın ritmini üzerinize taşıyor.

KIŞIN SPOR KOMBİNLERİ YENİ İNCİ’DE



Kış mevsimin yaklaşmasıyla birlikte spor kombinleri de değişmeye başlıyor. Yaz aylarında giyilen sporcu atleti ve kısa taytların yerini uzun kollu sporcu t-shirt’ü ve uzun taytlar alıyor. Yeni İnci, geniş ürün skalasından oluşan spor koleksiyonuyla, her mevsim spor yapmak isteyenlere birçok alternatif sunuyor.

CEYLAN GÖZ ETKİLİ MASKARA



L’Oréal Paris tarafından Disney’in Bambi karakterinden esinlenerek yaratılan Bambi Eye Extra Black Maskara ile daha siyah, daha kıvrık kirpiklere sahip olabilirsiniz. Maskara, geliştirilmiş fiber formül teknolojisiyle kirpiklerin daha siyah görünmesini sağlarken, uzman fırçası her bir kirpiğe ulaşarak kirpikleri dış köşeye doğru kıvırıyor.

EVDEKİ EN KALİTELİ SAÇ BAKIMI



Fibre Clinix, ilk kullanımdan itibaren saçlarda dönüşüm vadediyor. Tribond Şampuan ve kür düzenli olarak kullanıldığında, iç ve dış saç yapısını 60 güne kadar onarıyor, saç gözeneklerinin tamamen kapatılmasına yardımcı oluyor.

ADIMLARINIZ HEM ŞIK HEM RAHAT



LC Waikiki kadınlar için bu sezon; rahatlığından ödün vermek istemeyenler için kalın tabanlı ve triko detaylı postallar, şıklığını göstermek isteyenler için etek ve elbiselerin vazgeçilmez tamamlayıcısı diz üstü çizmeler sunuyor. Koleksiyonda, renkli seçimleri sevenlere süet botlar, zarif detayları sevenlere ise ince ve kalın topuklu bilek boy botlar da yer alıyor.