Vitrinde bu hafta

IŞILTINIZI GÖKYÜZÜ VE YILDIZLARDAN ALIN



Mücevher tasarımcısı Ayşe Rodoslu, Gökyüzü koleksiyonunda, gökyüzünün sonsuzluğunu güneş, yıldızlar ve ay formlarını aynı tasarımda buluşturarak yorumluyor. Tasarımcı pembe altın üzerine, beyaz pırlantalarla yıldızları, safir taşlarla ayı tasvir ediyor. İrili ufaklı bir çok yıldızın, küpe, kolye, yüzük, bileklik formlarında hayat bulduğu Yıldızlar koleksiyonunda ise 14 ayar siyah, sarı, pembe ve beyaz altın kullanılıyor.

ROYAL BREED’DEN KONUŞAN GÖMLEKLER



Royal Breed gömlekleri, taşıdıkları mesajlarla unutulmaz birer hediye seçeneği... Kalplere işlemeden önce gömleğe işlenen mesajlar arasında romantik sözler, espriler ya da profesyonel tebrikler var. Mesajlar sadece gömleği kullanan kişinin görebileceği şekilde yaka içine işleniyor.

BU EŞOFMAN TAKIMLARI HEM ŞIK HEM RAHAT



DeFacto’nun özel olarak hazırladığı Kadın Eşofman Koleksiyonuyla, enerjik ve stil sahibi seçenekler sunuyor. Hem tarz hem rahat parçaları bir araya getiren koleksiyonda; eşofman takımları, kapüşonlu ve bisiklet yaka sweatshirtler ile bol ve fit kesimli eşofman altları öne çıkıyor. Tasarımlar, gömlekten pantolona, etekten tayta kadar birçok alternatifle kombinlenebiliyor.

SEZONUN EN YENİLERİ BİR ARADA



Beymen Blender’ın yeni exclusive markaları arasına katılan Gauge81, retro tasarımları, eğlenceli silüetleri ve beklenmedik tezat detayları ile 90’lı yılları günümüze taşıyor. Arch4 ise yalın ve maskülen tasarımlarıyla çabasız şık bir stil sunan marka, tüm ürünlerini sürdürülebilir olarak üretiyor. Colorful Standart, organik pamuktan üretilen renkli sweatshirtleriyle sezonun enerjisini yükseltiyor.

SİZ OTURUN EVİNİZİ ROBOT TEMİZLESİN



Tekzen, zamandan ve enerjiden tasarruf ederek hayatı kolaylaştıracak çok fonksiyonlu robot süpürgelerin doğru seçimi ile ilgili önerilerde bulunuyor. Gün içinde temizliğe harcanacak zamandan ve enerjiden tasarruf etmeyi sağlayarak kendinize daha çok vakit ayırmanıza olanak tanıyor. Özellikle evinde evcil hayvanı bulunan, tüy ve tozlara alerjik reaksiyon gösterenler için büyük kolaylık sağlıyor.

ZARAFET VE RUHUN BULUŞMASI



“Bimen Jewellery” markasıyla kusursuz el işçiliğini zarafetle buluşturan Bimen Baklacıoğlu, kişiye özel tasarladığı mücevherleriyle ruhunuzu yansıtacak tasarımlar sunuyor. Kolye ve yüzüklerinde yer aldığı gümüş ve altının harika uyumuyla buluşan mercan taşlı cameo taşlı vintage tasarımlar, tarzınızın da güçlü bir yansıması olacak.

EN ÇARPICI MODELLER AYAĞINIZA GELDİ



Her stile ve her yaş tarzına özel alternatiflerle Ayakkabı Dünyası kadınını kışa özel şık adımlara kavuşturuyor. Metal, zincir, taş ve trok gibi aksesuarların en modern bot ve çizmelere eşlik ettiği koleksiyon, materyal dokunuşların feminen ve şık halini stil sahibi kadınların beğenisine sunuyor. Sportif ve klasik tarzı bir arada sunan kadın koleksiyonunda vazgeçilmez siyahın yanı sıra bordo, krem, kahverengi tonlar ön plana çıkıyor.