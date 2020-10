Vitrinde bu hafta

HAVALAR SOĞUK TARZINIZ SIMSICAK



Faik Sönmez, 2021 Sonbahar-Kış’ına göz alıcı bir koleksiyonla ‘merhaba’ diyor. Büyük çiçek desenleri göz alırken, geometrik monochrome desenler ve yılan gibi vahşi hayvan desenleri sofistike bir tarza davetiye çıkarıyor. Bordo, kiremit, asit ve olive renginin birlikte kullanıldığı parçalar, sonbahar tonlarında bir şıklığa göz kırpıyor. Sezonun trendi morun sıcak tonları da koleksiyona eşlik ediyor.

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİKTEN KURTULUN



Radyasyondan %99,8 oranında koruyan 5Guard, sadece mobil cihazlarda değil mikrodalga fırınlar, bilgisayar, tablet, buzdolabı gibi cihazlarda da kullanılabiliyor. Ürünü kullanılmak istenen cihazın arkasına yerleştirilip bastırılarak yapıştırılmanız yeterli.

KOLEJLİ STİLİYLE BAŞ DÖNDÜRÜN



Elle Shoes, genç ve dinamik stillerin yeni gözdesi loafer koleksiyonu ile rahatlık ve konfora adım atıyor. Bomber ceket, ekose etek, baklava desenli kazak üçlüsü ile maskülen stilleri tamamlayan loafer koleksiyonu, içinizdeki kolejli kızın adımlarını yeniden yorumluyor. Püsküllü, bağcıklı, metal tokalı modellerin kalın tabanlarla konfor yarattığı Elle Shoes loafer koleksiyonu, “kolej stili”ni pekiştiriyor.

HER YAŞTA CİLDİNİZ EMİN ELLERDE



Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı ürünleri, pro-kolajen ve hyaluron içeren güçlü formülüyle 30, 40 ve 50 yaş üzeri ciltlere özel formülüyle cildinize ihtiyacı olan bakımı sağlıyor; cildi yoğun bir şekilde nemlendiriyor, kırışıklık karşıtı etki sağlıyor ve sıkılaştırıyor. Cildi, yılların getirdiği olumsuz etkilerden korumak üzere geliştirilen Diadermine LIFT+ Kırışıklık Karşıtı ürünleri, düzenli kullanımda her yaşın güzelliğini ortaya çıkarıyor.

YENİ SEZONUN EN TARZ BOTLARI NİNE WEST’TE



Sezon trendlerini yansıtan, zarif olduğu kadar rahatlık da sunan Nine West botlar, bu mevsim de stil sahibi kadınların en iddialı tamamlayıcısı oluyor. Dayanıklı ve kaliteli materyallerle üretilen, deri ve süet alternatifleriyle zamansız şıklığı yakalayan bot koleksiyonu, siyah ve kahverengi tonlarıyla mevsim renklerini yansıtıyor. Nine West’in spor ve klasik tarzda tasarlanan modelleri; günlük hayatta, ofiste veya özel bir davette göz alıcı kombinler için tercih ediliyor.

KOLUNUZDAKİ SİYAH ZARAFET



Michael Kors, yeni modeliyle detaylara önem veren kadınların beğenisini topluyor. Siyah bileziği ve kasasıyla son derece estetik görünen saatin, kadranındaki ışıltılı taşlar ve rose gold detaylar tasarıma dinamizm katıyor. Günün her saatinde keyifle kullanılabilecek bir stile sahip saatin, bezeli de detayların nasıl büyük farklar yarattığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

ŞİŞESİ DOĞA DOSTU KOKUSU ÖZGÜR RUHLU



MY WAY, geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen yeniden doldurulabilir şişesiyle farkını ortaya koyuyor. MY WAY, ilk görüşte fark edilen kontrast renkleri, iddialı kıvrımları, temiz hatları ve pembe renkteki özü ile dikkatleri üzerine çekiyor.