Vitrinde bu hafta

RUHUN TASARIMA YANSIMASI



Sultan Gadimbaylı yarattığı otantik ve orijinal parçalarıyla dikkat çekiyor. Gadimbayli, yerebatan sarnıcının mistik havasını, Boğazın göz alıcı güzelliğini ve şehrin büyüleyici atmosferini tasarımlarına taşıdı. Gadimbayli Nişantaşı’ndaki mağazasında her dolabın vazgeçilmezi gömleklerden, hareketli elbiselere ve özel geceler için tasarlanan haute couture kıyafetlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

DERİN MERMERCİ’DEN ÖZEL KOLEKSİYON



Derin Mermerci’nin Boyner’e özel hazırladığı, denimi hayatın her alanında kullanan kadınlara hitap eden DM X Boyner koleksiyonu, sonbahar-kış sezonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor. Birbirinden farklı model ve renklerdeki denim pantolonların yanı sıra tişörtler, hudiler, sweatshirtler, ceketler, kazaklar ve rengarenk montlar yer alıyor. Koleksiyon birkaç farklı model etek ve elbiseyle tamamlanıyor.

ANNELERİN YARDIMCISI TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER



Wee Baby Temassız Ateş Ölçer, vücuda temas etmeden 1 saniyede kolayca ateşi ölçüyor. Son 32 ölçümü hafızasında tutabilen cihaz, ateşin 38 C’den yüksek olduğu zamanlarda sesli olarak uyarma özelliğine de sahip.

DOĞALLIKTAN İLHAM ALAN SAF KOLEKSİYON



Flormar’ın, sağlıklı görünümün getirdiği taptaze ışıltıdan ilham alarak hazırlanan yeni koleksiyonu Healty Glow, ilhamını doğanın saflığından alıyor. Ürün yelpazesi, sağlıklı bir cilt görünümü, hafif renklendirilmiş ve çerçevelenmiş gözler, renkli dudaklar, sağlıkla parıldayan tırnaklar için en ideal ürünleri bir arada sunuyor.

ZARAFET DOZU YÜKSEK BİR MEVSİM



Feminen tasarımları kusursuz detaylarıyla harmanlayan Ipekyol Sonbahar-Kış 2020-2021 Koleksiyonu, yeni mevsime eşlik eden silüetleri, naturel dozu yüksek bir koleksiyon seçkisiyle buluşturuyor. Minimal parçalarla çarpıcı kombinlere imza atan yüksek modanın yeni gözdesi yelekler ise bu sezon, takım oyunlarının en etkili oyuncusu.

SAÇLARINIZ DOĞAL RENKLERLE PARLASIN



Casting Crème Gloss’un birbirinden farklı içerikleriyle yoğun beslenen, süper parlak ve yumuşacık saçlarla tüm dikkatler üzerinizde olacak. Daha parlak kahveler için hindistancevizi yağı ve fındık özü daha parlak sarılar için bal, daha parlak kızıllar için goji berry içeren saç bakım kremleriyle yumuşacık saçlara kavuşabilirsin!

EN SICAK TREND: TRİKO



LC Waikiki, geniş renk aralığı ve beden seçenekleriyle sunduğu triko modelleriyle mevsim koşullarına ayak uyduruyor. Bisiklet, halter yaka, balıkçı yaka ya da alt-üst takım gibi farklı triko seçenekleriyle bu kış kombinleri vazgeçilmezi olacak.