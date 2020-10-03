Vitrinde bu hafta

ROMANTİK BİR MEVSİME YOLCULUK



Machka Sonbahar-Kış Koleksiyonu şal yaka saten tulum ve maskülen ceket-pantolon takımlar tüm ilgiyi üzerinize çekecek. Zarif formlu yılan desen elbiseler, silüetlerde göz kamaştırıcı bir etki yaratıyor. Saten ve denim ile bir araya gelen düğme detaylı elbise romantik stili taçlandırırken, swarovski taşlı kalp formlu patch detayıyla denim ceket, Machka kadınının ışığını yansıtıyor.

SONBAHAR ESİNTİSİ WOUF AKSESUARLARINDA



Doğadan ve manzaralardan ilham alan Wouf, çanta, clutch, notebook kılıfı ve seyahat çantalarıyla sonbahara yeni bir soluk getiriyor. Wouf aksesuarları eğlenceli, sade, kadife ve geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırlandı, evde kalma rutini ve değişen seyahat alışkanlıkları gibi yeni normali yaşarken kendimizi özgürce ifade etmemiz için tasarlandı.

BOND NO. 9 İLE BÜYÜLEYİN



Bond No.9, yeni baş döndüren parfümü New Bond Street ile hislerde patlama yaşatıyor. Narenciye, kestane, yabani deri ağaçlarıyla karışmış paçuli, vanilya ve sandal ağacının rahatlatıcı etkisiyle oluşan formülüyle büyülüyor.

ALINAN HER PAKET FARKINDALIK DEMEK



Nesfit, dünyada 11, Türkiye’de ise 7 yıldır “Pembe Kurdele” hareketi ile meme kanserine karşı farkındalık çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor. 89 kadına biyopsi yapılmasını sağlayan Nesfit, teşhis konan 52 kadının tedavisine de destek oldu. “Kontrol Sende” projesi, bu yıl 10.000 kadına ulaşmayı amaçlıyor.

BU KOLEKSİYON KONFOR ODAKLI



Academia Kadın 2020-2021 Sonbahar - Kış Koleksiyonu, yeni sezonu karşılıyor. Militer temanın siyahtan rol çalan hakileri ve farklı anlatımlarla dinamik bir kimlik kazanan gri tonları, sezonun dikkat çekici renkleri oluşturuyor. Tadımlık kırmızı, bordo ve mor renkler ise punk tavırlarıyla koleksiyonun enerjisini yükseltiyor.

HEM İHTİŞAMLI HEM MODERN



Ofis, hobi, sanat ve kırtasiye dünyasındaki son trendleri hız kesmeden mağazalarında ve online satış sitelerinde sunan Atlas, hem modern hem de ihtişamlı bir iş yaşamı hayal edenlerin ilk tercihi oluyor. Rose gold tonlarının en şık kullanım biçimleri notluklardan post it setlerine, zımbadan klipslere, sırt ve laptop çantalarından evrak tepsisine kadar masaüstünü kapsayan tüm gereçlere yansıyor.

HAYALİNDEKİ SAÇA KAVUŞABİLİRSİN



Pantene, yeni Pro-V Miracles Uzun ve Güçlü ailesi ile hayalinizdeki uzun ve güçlü saçlara kavuşmanıza yardımcı olacak. İçeriğinde Pro-V, bambu ve biyotin bulunan yeni seri,saç dökülmesini azaltmaya ve saçlarınızın %100 daha güçlü uzamasına yardımcı oluyor. Bambu gibi güçlü, tam istediğiniz gibi uzun saçlara kavuşturan bu seri ile bu yaz uzun olacak.