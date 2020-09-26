Vitrinde bu hafta

PENTİ PİJAMA PARTİSİ BAŞLADI



Penti, ‘pijamanın rahatlık ve mutlulukla bir ilgisi var’ diyor ve yeni sezona muhteşem bir Pijama Partisi ile giriş yapıyor. 24 Eylül’de başlayan Pijama Partisi 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. Kadın ve çocuk ev giyim & pijama ürünlerinde net %40 indirim ve tüm erkek ürünlerinde 39,95TL’den başlayan fiyatlar sizi bekliyor!

BÜYÜK NUMARA KADIN AYAKKABISINDA EDZA ŞIKLIĞI



Büyük numara ayakkabı bulmakta zorlanan kadınların dertlerine çözüm olmak için 2016 yılında kız kardeşler Eda ve Burcu Selcan tarafından kurulan Edza, ünlü isimler arasında da kısa sürede trend oldu. Ayak sağlığının önemine dikkat eden zarafetinin yanı sıra konfor da sunan Edza’da, tüm ürünler ayakların hava almasını sağlamak amacıyla iç dış gerçek deriden el işçiliği ile üretiliyor. Ürünleri www.edzashoes.com’dan, ayrıca Commun Store ve Miascarpe mağazalarından satın alabilirsiniz.

SONBAHAR STİLİNİZİ TAMAMLAYIN



Prive Revaux güneş gözlükleri; sonbahar kombinlerini çarpıcı bir güneş gözlüğü modeliyle tamamlarken, %100 UV korumalı polarize camlarıyla gözlerinizi güneş ışınlarının etkilerinden korumanıza yardımcı olacak.

BÜYÜK NUMARA KADIN AYAKKABISINDA EDZA ŞIKLIĞI



Büyük numara ayakkabı bulmakta zorlanan kadınların dertlerine çözüm olmak için 2016 yılında kız kardeşler Eda ve Burcu Selcan tarafından kurulan Edza, ünlü isimler arasında da kısa sürede trend oldu. Ayak sağlığının önemine dikkat eden zarafetinin yanı sıra konfor da sunan Edza’da, tüm ürünler ayakların hava almasını sağlamak amacıyla iç dış gerçek deriden el işçiliği ile üretiliyor. Ürünleri www.edzashoes.com’dan, ayrıca Commun Store ve Miascarpe mağazalarından satın alabilirsiniz.

BİOLOG İLE İLHAMIN DOĞADAN



Doğaya olan özlem, şehrin stresinden kaçış artık cilt bakımını da doğaldan yana kılıyor. İlhamını doğanın özlerinden alan BİOLOG, sonbahara girerken, etkili bakım sunuyor. Biolog niş bakım serisi içerisinde şampuan, leke kremi ve vücut beyazlatıcı krem ile eşsiz ve kompakt bakım sunuyor.

ZARAFET DOZU YÜKSEK BİR MEVSİM



Feminen tasarımları kusursuz detaylarıyla harmanlayan İpekyol Sonbahar-Kış 2020-2021 Koleksiyonu, yeni mevsime eşlik eden silüetleri, naturel dozu yüksek bir koleksiyon seçkisiyle buluşturuyor. Sade bir görünümü hareketlendirecek volümlü kol detayları, maksi ve mini elbiselerle romantik bir stil anlayışı sergiliyor.

ÖZGÜN KOMBİNLER İÇİN EN DOĞRU ADRES



Beymen Club, sonbaharı kırmızı fuşya birliktelikleri, ekru ve kahve tonları ile karşılıyor. Twin hırka setlerinin modern anlatımlarla yeniden hayat bulduğu koleksiyonda; saten etekler, Beymen Club’ın yenilikçi tavrı ile grafik desenli sweatshirtler ve çizmelerle ya da kazak ve ekose gömleklerle kombinlenerek yepyeni bir kimlik kazanıyor.

HARRY POTTER 20 YAŞINDA



LC Waikiki, yakın zamanda vizyona çıkışının 20. yılını kutlayacak olan Harry Potter’ın büyülü dünyasını özel bir koleksiyonla sevenlerine ulaştırıyor. Koleksiyonda; siyah, beyaz, bordo ve gri tonları kullanılırken Ünlü Cadılık ve Büyücülük Okulu Hogwarts’ın logosu tüm koleksiyon parçalarında dikkat çeken detay oluyor.