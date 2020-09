Vitrinde bu hafta

NIKE’TAN ANNE ADAYLARINA MÜJDE

Nike’ın ilk anne – hamile koleksiyonu, kadınlara hamileliğin her evresinde ve sonrasında ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor. Tasarımcılar, tasarım sürecinde hamile ve doğum sonrası sürecindeki 30 kadın sporcudan kalıp, kumaşın yarattığı his ve işlev konusunda ayrıntılı geri bildirimler topladı. Nike sporun ve hayatın her alanında kadınlara olan desteğini arttırarak, yeni koleksiyonu ile kadınların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlıyor.

TASARIM ÇİÇEKLERİNİN YENİ ADRESİ VİA BONTE



Via Bonte, sıradan bir günü güzelleştirecek özel çiçek buketler, sıra dışı aranjmanlar sunarak müşterilerine farklı bir deneyim yaşatıyor. Birbirinden güzel çiçekleri kadar kutu tasarımlarıyla da dikkat çeken Via Bonte’nin çiçek koleksiyona www.viabonte.com adresinden ulaşılabiliyor.

EN ROMANTİK KAHVALTILAR İÇİN…



Romantik desenlerin narin çizgilerle buluştuğu setler, renk seçenekleriyle de farklı zevklere hitap ediyor. Klasik bir şıklık sunan takımlarda kahvaltı tabakları; reçellik, farklı boylarda kayık servis ve sunum tabakları, çukur tabaklar, peynir ve zeytin tabakları ile tamamlanıyor. Setlerin çay takımları da zarif detaylarıyla dikkat çekiyor.

OKULU ÖZLEYENLER EL KALDIRSIN!



Çocukların ve gençlerin renkli dünyasının bir parçası olan Penti Young, back to school koleksiyonuyla yeni dönemin yeni tarzını belirliyor! Organik pamuk kumaşlarıyla doğal, nefes alabilen, terletmeyen ve antialerjik polo yaka tişörtler, okul pantolonları, renk renk taytlar çocuklara konfor ve rahatlık sunuyor.

DOĞANIN BEREKETİ BU KOLEKSİYONDA



Vakkorama; heyecanlı, dinamik ve özgür ruhu ile bu sezon da doğaya karşı duyarlılığa davet ediyor. ‘From Nature With Love’ temasını bu sezon da gündeme taşıyan Vakkorama; doğanın bereketli, bitmeyen enerjisini ve gücünü bizlere bir kez daha hatırlatıyor ve doğanın önemini vurguluyor.

KIRTASİYE İNDİRİMİ SİZİ BEKLİYOR



Atlas Kırtasiye, sahip olduğu farklı konseptlerdeki sayısız kırtasiye ürünlerinden oluşan zengin bir koleksiyona yer veriyor. Türk ve Dünyaca ünlü en sevilen markaların bütün okul araç ve gereç ihtiyaçlarını yüzde 30 indirim avantajıyla satışa sunuyor.

PEMBENİN BÜYÜSÜ DUDAKLARDA



NARS’ın ikonik rengi Orgasm’ın ilhamıyla tasarlanan ‘The Orgasm X’ koleksiyonu, pembenin tüm kışkırtıcı tonlarıyla sizi bekliyor. Büyüleyici bir görünüme hazır olun! Tüm NARS ürünleri NARS mağazalarında ve makyajtrendi.com’da satışa sunuluyor.