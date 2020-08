Vitrinde bu hafta

NEON RENKLER DOĞAYLA BULUŞUYOR



Levi’s, Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonunda parlak pembe ve sarılar, lime yeşilleri, krem tonları ve griler ve hatta çiçek, kamuflaj ve hayvan desenleriyle yarışıyor. Çantalarda yeni silüetler ve sürdürülebilir materyaller lanse edilirken kemerler ise sokak stiline yakışır canlı renk ve desenleriyle öne çıkıyor.

YENİ DÖNEMİN YENİ TARZI PENTİ’DE



İnovatif ürünlerle, yenilikçi tasarımlarla her sezona, her güne uyum ve konfor sağlayan Penti, back to school dönemine ‘Yeni Dönemin Yeni Tarzı’ sloganıyla başlangıç yapıyor. ‘BU4U’ koleksiyonu, genç kızlara yeni dönemde, okulda ya da evde, rahat ve enerji dolu bir tarz sunuyor.

HER YUDUMDA DAHA SERİN HİSSET



Farklı tatların birleşiminden oluşan ikili lezzetleriyle sıra dışı maden suları üreten Avşar, yaz günlerini alternatif harmonilerle gerçek serinliğe dönüştürüyor. Avşar; tropikal adaların egzotik meyveleri mango ve ananası tek bir şişede buluştururken karpuz ve çileğin eşsiz uyumunu da bir yudumda hissetmemizi sağlıyor.

HER SAÇ TİPİNE UZMAN BAKIM



Elseve Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ Krem ile yumuşacık, parlak, mükemmel şekil alan saçlara ve muhteşem kokuya sahip olun. 6 değerli çiçek özü yağıyla zenginleştirilmiş formülü sayesinde ilk kullanımdan itibaren saçları beslerken, saça ipeksi bir yumuşaklık ve parlaklık kazandırıyor. Kremsi dokusuyla saçı elektriklenmeye karşı korurken, saçların kusursuzca şekil almasını sağlıyor.

ŞEHİRDE YAZ BİTMEDİ



Sezonun favorisi blazer ceketler, Beymen Club’ın grafik baskılı t-shirtleri ve yüksek bel şortları ile tamamlanarak, şehir yaşamının konforlu yeni nesil takımlarına dönüşüyor. Koleksiyonda mevsimin gözde rengi beyaz, sıcak yaz ile birlikte başrole taşınıyor. Hasır ve denim dokuların eşlik ettiği beyaz tasarımlar, hacimli ve keskin hatlı formları ile modern bir görünüm sunuyor.

KLASİKLERDEN VAZGEÇMEYİN



Ray-Ban zamansız ikonlar dünyasından hızla ileri sararak yeni retro-fütüristik yüzü saran formlar ve eğlenceli açık, renk değiştiren tonlar ile bu yıla damgasını vurmaya geliyor. Octagon, 70’lerden günümüze taşınan, hayatın zorluklarından kaçmak yerine ona göğüs geren özgür ruhlu ikonik bir model. Efsanevi altın rengi veya süper şık gümüş metal çerçeveler havalı şeffaf, aynalı, degrade vepremium kristal polarize lenslerle yeniden canlandırılıyor.

SIRT SAĞLIĞINA ÖNEM VEREN KOLEKSİYON



Hem kullanışlı hem de eğlenceli renk paletlerinden oluşan sırt çantaları SPX mağazalarında ve spx.com.tr’de yeni eğitim yılına başlayacak öğrencilerin beğenisine sunuluyor. Jack Wolfskin Dayton Sırt Çantası, 2 büyük ana bölme, arka bölme içinde tablet bölmesi, fermuarlı ön bölmeye sahip.