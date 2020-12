Vitrinde bu hafta

ŞEHRİN ENERJİSİNİ YANSITAN TASARIMLAR



Gizia Gate, pastel tonlarından etnik desenlere kadar geniş bir ürün skalasının yer aldığı tasarımcı koleksiyonlarında, uçuşan tüller, danteller ve saten kumaşlar stilinize hareket katıyor. Zeynep Erdoğan’ın vintage çizgisini yansıtan tasarımları, püsküllerden oluşan zamansız ve modern çizgileriyle dikkat çekiyor.

EŞSİZ KOKU SERİSİ



Flormar, Paradise ve Fancy EDT parfümleriyle bakımlı bir kadının ihtiyacı olan tüm ürünleri tek çatı altında toplamış olmanın mutluluğunu yaşıyor. Fancy EDT, taze ve çiçeksi kokuları tercih edenlerin parfümü olacak. Paradise EDT ise yaz aylarında kendini şımartmak isteyen cesur kadınların vazgeçilmezi olacak.

TREND ANTİVİRAL KUMAŞ TEKNOLOJİSİ



Giovane Gentile, pandemiyle birlikte artan hijyen ihtiyacını karşılamak için antiviral kumaş teknolojisini temel ürün gruplarının yüzde 60’ına entegre ediyor. Tüm koleksiyonlarda kullanılan ipliği boyalı, baskılı gömlek kumaşlarına uygulanan antiviral aprenin yıkama öncesi koruma faktörü yüzde 99,70, yıkama sonrası koruma faktörü ise yüzde 99,62 olarak tespit edildi.

FOSSIL İLE ZAMANA MODERN BAKIŞ



Fossil’in yeni modeli, modern ve minimal tarzıyla göz alıyor. Saatin bej deri kayışı, çelik kasayla bütünleşen bir şekilde tasarlanmış. Şıklığı çelik vida detaylarıyla taçlanan Fossil, yalın bir tasarıma sahip bej bir kadranla tamamlanıyor. Fossil, sportif tarzıyla günün her anında kadınlara eşlik ediyor.

GÖZLER BU YAZ DAHA VURGULU



Bu yaz gözlerde roze tonlar ve parlak, metalik vurgular ön plana çıkıyor. essence’in yaza özel sunduğu The Rose edition ve The Nude edition göz farı paletleri, göz makyajında renklerle oynayarak kendi hikayeni yaratmaya davet ediyor. İster çeşitli nude tonlar ister yumuşak veya yoğun roze tonları arıyor olun, The Rose edition göz farı paletinde mat ve metalik efektlere sahip 9 pigmentli ve uzun süre kalıcı renkleri bulabilirsiniz.

RONALDO ŞAMPUAN TASARLADI



Clear’ın, efsanevi futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte geliştirdiği yeni şampuanı Legend by CR7, ünlü futbolcunun günlük saç bakım rutininden esinlenerek oluşturuldu. Şampuan, deniz tuzu ve amino asit içeren formülüyle hem saç derisini besliyor; kepeklerin de önlenmesine yardımcı oluyor.

YAZIN EN SICAK RENKLERİ



Sadece www.desa.com.tr’de limitli sayıda satışa çıkan sandalet ve terlik modelleri ile kendinizi rengârenk bir dünyanın içinde bulacaksınız. Sandalet ve terlik modelleri düz ve topuklu seçenekleriyle gardıroplarda yerini alıyor.