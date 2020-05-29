Vitrinde bu hafta

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Birbirinden şık kıyafetler, çanta, ayakkabı ve aksesuarlar… Büyüleyici ve derin bir etki yaratmak için makyaj, parfüm önerileri, en doğru adresler ve kampanyalar için sayfamıza bir göz atın, habersiz kalmayın!

PENTİ İLE EVDE RAHATLIK ZAMANI



Pastel mavinin, pastel pembenin ve beyazın başrolde olduğu ‘Sleep Well’ koleksiyonu, küçük lavanta ve gül motifleriyle zarafeti ayağınıza getiriyor. Gecelik, şortlu pijama takımları ve uyku gözlükleri ile rahat bir uykunun kapını aralayan koleksiyon, gün içinde pijamalarıyla ev keyfi yapmayı sevenlere de uyumlu terlikler sunuyor.

LG’DEN EVLENECEK ÇİFTLERE MÜJDE



LG, yaz aylarında dünya evine girmek isteyenlere, beyaz eşyalarda düzenlediği kampanya ile sürpriz yapıyor. Haziran ayı boyunca devam edecek kampanya kapsamında LG Buzdolabı, çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesi tercih edenler, 2 bin TL’ye varan indirimin yanı sıra, bir de evlilik hediyesi olarak ütü sahibi oluyor.

DİKEY SÜPÜRGEYLE TOZLARI HAPSEDİN



Koronavirüs salgını nedeniyle daha fazla vakit geçirdiğiniz evinizi detaylı bir şekilde temizlemek önemli. Samsung Jet Dikey Kablosuz Şarjlı Süpürgesi güçlü emiş gücüyle gelişmiş temizlik performansı sunarken havayı temiz tutmasının yanı sıra sağladığı ergonomik rahatlıkla size yardımcı olacak. Böylece evinizin içerisinde oluşan tozu çok daha kolay bir şekilde engellemiş olacaksınız.

BLOGGER’LARIN GÖZDESİ ZV-1



Sony, hafif, kompakt ve “hepsi bir arada” çözüm sunan cep vlog kamerası ZV-1’I tanıttı. Baştan sona içerik üreticileri ve video bloggerlar için tasarlanan ZV-1, kolay kullanım özellikleri ve üstün görüntüleme teknolojisi sayesinde, beceri seviyesi ne olursa olsun tüm içerik üreticileri için ideal.

BABALARA ÖZEL HEDİYELER BURADA



Brooks Brothers, Babalar Günü’nde stil sahibi babaları unutmuyor. Her tarzdan babanın tercihi olan şık, renk renk polo yaka t-shirt modelleri sizi bekliyor.

SİYAHIN BAŞ DÖNDÜREN ETKİSİ



Emporio Armani, her detayı incelikle düşünülmüş modelinde siyahın gücünden ilham alıyor. Asaletiyle göz dolduran saatin, çelik kasası ve bileziği ince bir zarafet sergiliyor.

BU ŞAPKA KORONADAN VE GÜNEŞTEN KORUYOR



Boyner, hem güneşten hem de salgından koruyan Siperlikli Şapka üretti. Siperlikli şapkalara 49.90 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

CEBİNİZE SIĞACAK YÜKSEK KORUMA



Nuxe Sun serisi taşınabilir cep boyu sayesinde her an yanınızda. Bir diğer sırrı ise “çalkala kullan” formülünde: İçerisindeki bilye sayesinde anında sıvı ve ultra hafif bir dokuya dönüşüyor.