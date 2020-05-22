Vitrinde bu hafta

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PENTİ İLE YAZ VARSA BİZ DE VARIZ



Gençlerin ve çocukların eğlenceli dünyası Penti Young ile plaj koleksiyonuyla dinamik bir yaza hazır mısınız? Tropikal baskılar, egzotik çiçekler, sevimli kahramanlarla masal ormanlarını hissettiren bir temayla açılışını yapan koleksiyon, doğayı seven tüm çocuklara sesleniyor.

DOĞADAN MODAYA



Les Benjamins, kadın koleksiyonunda dikkat çeken çanta tasarımları ilhamını doğanın özü ve gücünden alıyor. Yeni kapsül koleksiyon çantalar bu kez mikro boyda tasarlandı. Bebek mavisi, rosé, caramel, gri lacivert, bordo gibi 11 farklı renkte hazırlandı.

EVDE BAYRAM ŞIKLIĞI



Altınyıldız Classics’in stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran tasarımları bayramda ev konforunu maksimum seviyeye taşıyor. Kendine özgü renk ve çarpıcı desenleriyle enerjisi yüksek bir sezonu müjdeleyen koleksiyondaki toprak, haki, yeşil ve mavi tonlarla birlikte floral desenler ile ince ve hafif kumaşlar, doğayla içi içe olmanın önemini hatırlatıyor.

EFSANE BAYRAM FIRSATI



FLO, bayrama özel yüzde 40 indirim kampanyası ile bayram alışverişlerinin vazgeçilmez adresi oluyor. Klasik ayakkabıdan sneakera, kemerden çantaya kadar geniş ürün yelpazesiyle bayram şıklığına uygun tüm modeller bayrama özel 29 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla www.flo.com.tr’de yer alıyor.

EVDE BAKIMLI SAÇA KAVUŞUN



L’Oréal Paris Elseve Hindistan Cevizi Yağı Besleyici Karışım Banyo Öncesi Maske ile evde bakımlı ve sağlıklı görünen saçlara sahip olabilirsiniz. Maske, hindistan cevizi ve değerli yağların eşsiz karışımı ile saçlarınızı derinlemesine beslerken, mis kokulu, yumuşacık ve ışıldayan kusursuz saçlar vadediyor.

BU BAYRAM ÖZLEMİ PAYLAŞIN



Vakko, bayramda birbirini çok özleyen ve bayram mutluluğunu paylaşmak isteyenlere anlamlı ve şık alternatifler sunuyor. ‘Vakko Eau De Cologne’nın da eşlik edebileceği kofreler, 7’den 70’e bayram sevinci yaşatıyor.

SARININ ENERJİSİNİ KEŞFEDİN



Diesel’in Crusher modeli logolu tekstil kayışı, sarı kasası ve kadranı koruma altına alan siyah bezeliyle göz kamaştırıyor. Aktif bir yaşama sahip herkesin keyifle kullanabileceği model takvim, alarm gibi işlevsel özellikleriyle de dikkat çekiyor.

NEW YORK’UN YENİLMEZ RUHU



New York’un yenilmez ruhunu, canlanmayı ve yeniden inşa etme isteğini yansıtan Bond No.9, FiDi kokusu ile bölgenin farklı yapısını ve gücünü ele alıyor. FiDi, baharatlı notalar ve tazelik veren bergamot ve mandalina kokularıyla başlangıç yapıyor.