Vitrinde bu hafta

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ÇILGIN KELEBEK’TE NET %50 İNDİRİM



Boyner, bayrama ve yaza geri sayımın başladığı bugünlerde Çılgın Kelebek indirimlerini devreye alıyor. Binlerce üründe net yüzde 50 indirimin uygulanacağı kampanya, yarına kadar boyner.com.tr’de. Tişörtler, şortlar, rahat pantolonlar, rengarenk elbiseler size bekliyor.

İŞTE KOŞUNUN GELECEĞİ



Adidas 4D, 3D baskı makinesinde ışık ve oksijen ile yapılan ilk spor ayakkabısı olma özelliğini taşıyor. Tabanı, nefes alabilen ve esnek Primeknit üst kısmıyla özellikle cross antrenmanları sırasında en yüksek performans sağlayan 4D, çığır açan teknolojisiyle koşunun geleceğini işaret ediyor.

KADINLARIN ÇANTASI GEMİ KAPTANLARINDAN



Mehry Mu, çanta tasarımlarını güçlü hikayelerle beslemeye devam ediyor. Mehru Mu, üç tarafı denizlerle çevrili Türiye’nin değerlerinden denizcilik sektöründe farklı bir iş hacmi geliştiriyor. 2020 ilkbahar-yaz sezonunu Chacha Bag üretiminin arkasında, halatın en sadık kullanıcısı gemi kaptanı var.

BU YAZ ‘GÜVENDE KAL’



DeFacto, herkesin 2020 yaz sezonunu Güvende Kal Yaz Koleksiyonu ile açıyor. Güvende Kal Yaz Koleksiyonu, koronavirüs salgını nedeniyle bu yazın her dönemden farklı olacağı, özenli ve mesafeli olmaya dikkat etme eğiliminde olacağından hareketle oluşturuldu. Koleksiyon herkesin bu duygularını ifade edebilmesine olanak sağlıyor.

OYUN ALANLARI HİJYENİK VE GÜVENLİ



Evlerde sınırsız eğlence vadeden Larisa and Pumpkin top havuzları minikleri eğlendirmenin yanı sıra, bebeklerin ve çocukların fiziksel ve duyusal gelişimini destekleyerek onların kaba ve ince motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. 10 farklı renk kombinasyonu arasından zevkinize en uygun olanı seçerek iç dekorasyonunuza İskandinav stilini taşıyabilirsiniz.

EGZERSİZ SONRASI CİLDİ CANLANDIRIN



Hazır bol bol vaktiniz varken her gün tekrar edebileceğiniz ev tipi egzersizlerle formunuzu iyileştirebilir ve güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. İsveçli güzellik teknolojisi markası Foreo’nun akıllı maske cihazı UFO ve özel formüllü Kore maskeleri ile sunduğu terapiler sayesinde bilinçli ev egzersizleri sonrasında cildinizi saniyeler içerisinde canlandırmanız mümkün.

BU SAAT SANAT ESERİ



Maison des Métiers d’Art saat ustalarının tasarladığı Ronde Louis Cartier, 11 renkte üretildi. Her biri özel olarak numaralandırılmış bu tasarımdan, sadece 30 adet üretildi.