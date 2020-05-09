Vitrinde bu hafta

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BAHARDAN İLHAM ALINAN HEDİYELER



DeFacto, Anneler Günü’ne özel baharın neşesi ve tazeliğinden ilham alarak yepyeni bir koleksiyon hazırladı. Pastel tonların hakim olduğu koleksiyonda bluzdan pantolana, etekten gömleklere birçok alternatif yer alıyor. Eşofmanlar da bu yıl favori hediyeler arasında.

ÖZGÜR RUHLU KOLEKSİYON



In Street, enerjik annelere yeni sezonda dinamik bir koleksiyonla ‘merhaba’ diyor. Sokakları hakimiyeti altına alan sneakerlar, annelerin, günün her anında kendilerini rahat hissedecekleri konforu sağlıyor. Koleksiyonda neon ve hologram detaylar, nefes alan örgü yüzeyler, kalın tabanlı modeller ve keten loaferlar öne çıkıyor.

EVDE KİŞİSEL BAKIM ARTIK ÇOK DAHA KOLAY



Evde kaldığımız bu dönemde, güzelliklerinden ödün vermek istemeyen kadınları düşünen Philips, şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü IPL cihazı Lumea Prestige ile kısa sürede istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlıyor. Yaklaşan yaz mevsimine hazırlık yapmak isteyen kadınlar, Philips Lumea Prestige ile yalnızca 3 uygulamada tüylerin yüzde 92’sine varan azalma sağlayabiliyor.

SEVDİĞİNİZ TÜM KADINLARA: SUNSET



Doğadan aldığı ilhamı tasarımlarına yansıtan Ayşe Rodoslu, modelleri mercan taşlarla buluşturuyor. Geometrik formlarda uzun ve kısa kolyeler, tek ve çok taşlı zarif yüzükler ile beyaz pırlanta ile çerçevelenmiş küpeler sıcak ve huzurlu yaz akşamlarınıza eşlik ediyor.

EVDE KALAN KAHVE TUTKUNLARINA MÜJDE



Tchibo, tek tuşla birbirinden lezzetli kahveler hazırlayan kullanımı çok kolay yeni kahve makinesi Cafissimo easy’i, kahve tutkunlarıyla buluşturdu. Cafissimo easy’e özel bir kampanya da düzenleyen Tchibo, 20 kutu kapsül kahve alımında 849 TL olan makine fiyatını 499 TL’ye indiriyor.

ANI YAŞAYAN ANNELERE….



Esprit’in minimal şıklığa sahip modeli sadelik ve zarafetten hoşlanan annelerin beğenisini kazanmaya aday. Model pembe altın rengindeki tasarımı modern bir kadranla tamamlanıyor. Hasır bileziği ise kendine hayran bırakıyor.

HAVALI SAÇLAR HEDİYE ETMEK İSTER MİSİNİZ?



Remington’dan Anneler Günü için hediye önerisi... Tarzından ödün vermeyen annelerin vazgeçilmezi olacak Remington Curl & Straight Confidence Saç Düzleştiricisi ister düz ister iri ve yumuşak dalgaları aynı cihazda yapma şansı tanıyor.

GÖZE VE DAMAĞA HİTAP EDEN PAKET



Özel günlerde çeşit çeşit hediyenin adresi ÇiçekSepeti oluyor. Tercihiniz annenizin ağzını tatlandırmaksa yenilebilir çiçeklerle hem gözüne hem damağına hitap edebilirsiniz. Canım annem mesajlı kurabiye buketlerinden gül formundaki keklere, çikolata ve trüflere anneniz de bayılacak.