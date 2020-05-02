Vitrinde bu hafta

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Evlerimizde de olsak annelerimiz unutulur mu?



Evde kaldığımız şu günlerde annelerimizi, Faik Sönmez’in canlı renkler ve doğal dokularla dengelenen çiçek ve floral desenli modelleri ile şımartmanın tam zamanı. Faik Sönmez, sezon indirimlerine ek olarak online alışverişlere özel yüzde 15 indirim ve ücretsiz kargo hizmeti ile evde olduğumuz bugünlerde de anneleri unutmadı.

Bağışıklığınız emin ellerde

İçeriklerinde bulunan faydalı vitaminler ve özlerden dolayı takviye gıda niteliğinde olan Beta Tea çaylarını yudumlarken karantina günlerinde kendinizi korumaya devam edebilirsiniz. Limon, portakal ve bergamot ile zenginleştirilen tat ve görsel şölenle buluşacaksınız.



Dengeli beslenmenin en pratik yolu

Kuruyemiş ve kuru meyveler, Tadım paketlerinde Ramazan Ayı’nda da tüketicilerine güvenle sunuluyor. Hurma, kuru kayısı, ceviz içi ve gün kurusu vücudun vitamin ve mineral ihtiyacı karşılarken bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çekirdek ve karışık kuruyemiş ise iftar sonrası aile sohbetlerinin en keyifli eşlikçisi oluyor.



Annelerin hediyesi Bella Maison’dan

Ev tekstilinde renklerin markası Bella Maison, Anneler Günü’nde annesine sevgisini göstermek isteyenlere birbirinden şık ve özenli seçenekler sunuyor. Rahatlığı ve zerafetiyle öne çıkan ev giyim kıyafetlerinden şık pijamalara, sürpriz sofralar kurmaya yardımcı renkli sofra gruplarından dekoratif ürünlere pek çok hediye seçeneği sunuyor.



Renkli bir yaz armağan edin

Desa, annelere en özel hediyeyi sunmak isteyenleri www.desa.com.tr’a bekliyor. Rahatlığı da ön planda tutan annelerin çok seveceği Desa Aerocomfort modeller ile annenize ister günlük hayatında isterse de ev ortamında kullanabileceği en özel armağanı hediye edeceksiniz.

Kırmızıya aşık olacaksınız

Diesel’in Red Ornament koleksiyonunda yer alan saatler, kırmızının en çarpıcı halini sportif tasarımlara taşıyor. Saati aktif bir yaşama sahip herkes keyifle kullanacak.



Sandaletin en rahat hali



Çevre dostu sneaker modeller, ikonik tekne ayakkabıları koleksiyonu, topuklu ve düz alternatiflere sahip sandaletlerle bu sezon da Timberland’de Anneler Günü hediye seçenekleri çok farklı ve çok renkli.

Sevginizi Luminata ile yansıtın

10 Mayıs Anneler Günü’nde siz de annenizi adeta pırlanta ışıltısına sahip bir parfümle mutlu etmek ister misiniz? AVON’un yeni parfümlerinden “Luminata EDP” notalarındaki şakayık, vanilya ve frambuaz esintileriyle annenize adeta tazelenmiş ve yenilenmiş hissettirecek.

