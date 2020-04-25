Vitrinde bu hafta

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EVDE KALANLARA TEŞEKKÜR İNDİRİMİ



Çağdaş triko markası KNITSS, yaşadığımız bu dönemde sosyal izolasyona önem veren ve evde kalarak destekleyen stil sahiplerine, knitss.com’dan yapılan alışverişlerde sepetin yarısını hediye ediyor. Koleksiyonda yer alan hafif ve fit kalıpları ile elbiseler, rahat kesim triko üstler, konfor odaklı pijama stil pantolon ve şort takımlar, incecik pamuklu triko kimono ve tunikler ev stilinizi zahmetsizce tamamlıyor.

CİLDİNİZE RAHATLIK HEDİYE EDİN



Sinoz Yüz Temizleme Jeli’nin içeriğindeki aloe vera ve salatalık özleri ile cildiniz her güne yenilenmiş, ferah bir başlangıç gerçekleştirir. Provitamin B3 ile yoğunlaştırılmış nem desteği sağlar. Yenileyici ve rahatlatıcı arınma hissini gün boyu yaşatır.

ANNELERE ÖZEL GENÇLİK SERUMU



Anneler Günü için bir önerimiz var! Bu yılın gençlik mucizesi olarak da anılan L’Occitane Reset Göz Çevresi Serumu. Gözlerdeki yorgun görünümü sadece bir gecelik kullanımda bile yok edebiliyor. Serum, ölmez otu esansiyel yağı, mercanköşk özü ve dişotu özü ile annenizin cildini her gece yeniden gençliğine döndürecek.

GİYİ’NİN İLK KOLEKSİYONU SADE, ŞIK VE GÖZ ALICI



Tasarım markası GiYi’nin 7 elbiselik ilk koleksiyonu, trendlerden, mevsimlerden, kalıplardan bağımsız şık tasarımları ile kadınla özdeşleşen elbisenin dönüşme yeteneğinden güç alıyor. Koleksiyonda doğa, begonvilin fuşyası, su altının mercanı, kobaltın mavisi ve çöl renkleri ile anlatılıyor. Siyahın ağırlığı karpuz kol ve fırfırlarla hafifliyor. Boy, yaka ve kol detayları, kumaş ve aksesuar seçimleri ile modeller birbirinden farklılaşıyor.

BAKTERİLERE KARŞI GÜVENLİK KALKANI



Uzmanlar bakterilerden korunmak için gün içinde sık sık ellerin dezenfekte edilmesini öneriyor. El yıkamanın mümkün olmadığı yer ve zamanlarda imdada yetişen Selpak Antibakteriyel Islak Mendil, suya ulaşılamayan durumlarda bakterilere karşı yüzde 99,9 etkili formülü ile güvende kalmanızı sağlıyor.

AŞIK OLUNACAK TASARIMLAR



Fossil’in yeni modeli, hasır bileziğiyle sezon trendlerini yansıtıyor. Işıltılı taşlarla dolu kadranı ise güçlü bir ruhu temsil ediyor.

EN HAVALI ÇANTALAR BEYMEN’DE



Anneler Günü için dilediğiniz hediyeye www.beymen.com’dan seçerek annenize ulaştırabilirsiniz. Göz alıcı ayakkabı ve çantalardan zarif aksesuarlara, casual ve klasik tasarımlardan niş parfümlere kadar yüzlerce hediye seçeneği sizleri bekliyor.