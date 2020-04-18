Vitrinde bu hafta

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Anne için en havalı hediye

Levi’s’ın ünlü ikonları bu Anneler Günü için hediye arayışında olan herkese sezonun geçici trendlerine meydan okuyan, zamansız alternatifler sunuyor. Kapüşonlu sweatshirt’ler, logolu tişörtler, ayakkabı ve aksesuarlar annenizin favorisi haline gelecek.

Kitap ve tablet tutucu en büyük yardımcınız

Evde kaldığımız bu günlerde mutfakta her zaman olduğundan daha fazla vakit geçiriyoruz. Birbirinden lezzetli yemek tariflerini kitap ya da tabletlerden bakarak keşfediyoruz. Tchibo Kitap ve Tablet Tutucu ile yemekleri keyifli yaparken daha rahat hareket edilmesine imkan sağlayacak.

Neşeli çocuk saatleri

Lacoste, çocuklar için hazırladığı saat koleksiyonunda kullandığı renk ve temaları ile göze çarpıyor. Hem kız hem de erkek çocuklara yönelik hazırlanan saat koleksiyonu dikkat çekici renkleri ve eğlenceli desenleri ile anne babaların tercihi oluyor. Canlı stilini koleksiyona yansıtan Lacoste, doğanın renklerinde hazırladığı tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Godiva’dan en tatlı ‘kare’ler

Godiva, kare çikolatalarını tüketicileriyle buluşturdu. Belçika çikolatası tarifine bağlı kalınarak üretilen seride 5 farklı tat bulunuyor. Sütlü ve yüzde 72 kakaolu bitter gibi sevilen ve tercih edilen tatların yanı sıra; çilekli ve badem de ön plana çıkan çeşitler arasında yer alıyor. Antepfıstığı ve karamel çeşidi ise bu iki tadın Türkiye’de ilk defa bir araya getirilmesiyle tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Mevsimin canlı renklerini üstünüze geçirin

Tommy Hilfiger İlkbahar 2020 Color Galore koleksiyonunda pololar, kalın örgü süveterler ve daha pek çok temel parçayı pastel ve canlı tonlarda sunarak mevsimin renklerini kutluyor. Enerjik ve canlı parçalar öne çıkarken zamansız stiller ana renklerden pastel tonlara geniş bir yelpazede sunuluyor.

Evdeki minikleri sevindirin

Flo, baharın tüm renklerini çocuk koleksiyonuna taşıyor. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını evlerden kutlayacak çocukları mutlu etmek isteyen aileler, çocuklarına en ideal hediyeyi flo.com.tr’de buluyor. Bağcık ve cırt cırtlı sneakerlar pratik kullanım olanağı sağlıyor. Esnek ve rahat taban yapısına sahip ayakkabılar, her adımda konfor sunuyor.

Bu coşku eve sığmaz

Penti Young, 23 Nisan’ın 100. yılını bir hafta boyunca Instagram sayfasından çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Miniklerin özel çizdiği resimleri evlerin camlarına asmaya davet eden Penti, bu resimlerle online sergiye imza atacak.