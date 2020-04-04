Vitrinde bu hafta

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ŞEHRE BAHAR GELDİ



Türk modasının dünya çapında güçlü markası Gizia, sezonun yükselen trendlerini en gözde tasarım parçalarıyla sunuyor. Metalik parlak iplikli trikolar, ipek viskon bluz ve elbiseler, desenli hacimli uçuşan şifonlar, dökümlü krep kumaşlar öne çıkıyor. Takımlar yenilenen formlarıyla sezonu karşılıyor.

RETRONUN EN GÜZELİ



The North Face’in ikonik, hızlı dağ tırmanışları için uygun, yüksek dayanıklılığa sahip, aynı zamanda hafif 1994 Retro Mountain Light Ceketi, yeni sezonda hava geçiren ancak su geçirmeyen Futurelight™ teknolojisiyle yenilendi.7 renk seçeneği olan yeni “1994 Retro Mountain Light”, dağ keşiflerinin önünü açan materyallerle birleştirilerek yeniden doğdu.

BAĞIŞIKLIK KALKANI PROPOLİS



Tabiatın tüm gücünü ürünlerinde birleştiren, ulusal ve uluslararası 30 farklı ödülün sahibi Bee’o, doğallığıyla fark yaratırken, 7’den 70’e herkesin vazgeçilmezi oluyor. Yetişkinler günde 20-80 damla, çocuklar ise günde 10-40 damla, doğrudan ya da ılık veya soğuk su, süt, meyve suyu gibi içeceklere ilave ederek kolaylıkla tüketebiliyor.

EVDE BAKIM ZAMANI



Flormar, şimdi evde bakım zamanı diyor ve flormar.com.tr’den yapacağınız alışverişleriniz için kişisel bakım ürünlerini 5,99TL’den başlayan cazip fiyatlarla sunuyor. Bu avantajlı alışverişe ve kampanyaya dahil olan tüm kişisel bakım ürünlerine internetten ulaşabilirsiniz.

BU ÇOCUKLAR BİR TANE!



Penti Young, nisan ayına ‘Sen Bi’tanesin’ sloganıyla başlıyor. Marka, çocukların motivasyonunu artıracak rengarenk ve eğlenceli pijama takımlarını en uygun fiyatlarla koleksiyonuna taşıyor. Terletmeyen pamuksu kumaşları, kahramanlarla, hayallerle ve sloganlarla bir araya getiren Penti Young, rahatına ve keyfine düşkün tüm çocuklara yüzde 40 indirimli fiyatlarla eşlik etmeye hazır.

BAHARI GETİREN SWEATSHIRTLER



Hafif ve yumuşak yüzde 100 pamuk kumaştan üretilen Beauty Omelette Sweatshirtler, bedeni ve kolları bol kesimli, bele oturmayan ve kalçayı kapatan tasarımlarıyla çok rahat. Pembe, mavi, lila, mint ve sarı renkten oluşan yeni BO Sweatshirtleri çok sevecekseniz.

BEYMEN CLUB İLE ÖZGÜRLÜĞE KOŞUN



Beymen Club Athlesiure Grubu rahat ve gözalıcı tasarımlarıyla özgür bir yaz müjdeliyor. Katlandığında çantaya dönüşebilen sweatshirtler, kargo pantalonların yer aldığı koleksiyon çok beğenilecek.

BU SEZON ÇANTALAR KONUŞULACAK



Tergan’ın yeni koleksiyonu trendler ve ihtiyaçlarla şekilleniyor. Modeller gri, bordo, nude, lacivert renkleriyle, soft bir bahar sezonunun habercisi oluyor.