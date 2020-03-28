Vitrinde bu hafta

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RENKLİ MARİN RÜZGARI



NetWork koleksiyonunda yeniden tanımlanan marin temasında genç, feminen ve hayattan keyif almasını bilen kadınlar ortaya çıkarıyor. Lacivert ve beyaz rengin birlikte kullanıldığı koleksiyonda, en canlı tonuyla kırmızı ise marin temasına hiç olmadığı kadar renk katıyor.

EN İDDİALI ADIMLAR BU SEZON ATILACAK



Casual tarzıyla her sezon trendlere uyum sağlayan modeller sunan Loie, yenilikçi ve farklı kombinler yaratmaktan çekinmeyen kadınlara birbirinden şık ve zamansız modelleriyle eşlik ediyor. Koleksiyonda günün trend ve güçlü renkleri olan yeşil, beyaz, taba, bej ve siyah eşlik ediyor. Tasarımlarda deri ve ikonik materyaller birarada kullanıldı.

SOFİSTİKE ŞIKLIK



Lacoste, zarif ve elegan tasarımıyla dikkat çeken “Lacoste Florence” saat koleksiyonuyla sezonun vazgeçilmez aksesuarı olma iddiasını taşıyor. Model, her kıyafete kolayca kombinlenen özgün tarzıyla sofistike bir şıklık sunuyor.

KARACA’YA ÖZEL KOLEKSİYON



Katzze’nin Karaca için tasarladığı siyah gold porselenler Karaca mağazalarında ve Karaca online’da satılmaya başladı. Doğuya mistik bir yolculuk teması üzerine kurulu koleksiyonda siyah porselen üzerine gold dokunuşlu filler ve oryantal desenler çarpıcı ve dikkat çekici bir şıklığa göz kırpıyor.

ŞEHİRLİ KADINLARDAN İLHAM ALDI



Şık ve minimal tarzdaki çantalarıyla fark yaratan Bloomsbury, şehirli kadınlardan aldığı ilhamla yeni koleksiyonu olan The City’i satışa sundu. Birbirinden farklı ve kullanışlı modelleriyle cesur renkleri harmanlayan marka, tarzınızı değiştirmeye hazır. The City Koleksiyonu ile hem gündüz toplantılarına hem gece davetlerine uyum sağlayacaksınız.

YATAK ODALARINA AHENK KATACAK



Yöresel izler taşıyan etnik desenleri en güzel renklerle buluşturan Cotton Box, Etnhic serisiyle kullanıcılarını geleneksellikle tanıştırıyor. Yerel çizgilerin capcanlı renklerle harmanladığı Marika Laci ve Felix Kiremit baharın ruhunu en derinlerde hissettiriyor. Jamila Bej ve Adiel Gri ile rahat uyku ortamı yaratan koleksiyon, geleneksellikten yana olan kadınların gönlünde yer ediniyor.

SEZONUN TRENDİ PASTEL RENKLER



Tergan’ın yeni koleksiyonunda yer alan sneaker’lar, yalın formları ve zarif çizgisiyle şehirli kadın ve erkeğin vazgeçilmezi oluyor. Kadın sneaker’lardaki detaylarda gösterişli dokunuşlar dikkat çekerken, erkek modellerinde ise sezonun sadeliği ve beyaz renk öne çıkıyor.