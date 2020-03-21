Vitrinde bu hafta

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HAYAL GÜCÜNÜZÜ KEŞFEDİN



Ünlü moda tasarımcısı Tuba Ergin, yeni koleksiyonu ‘Belle Epoque’ ile tüm kadınları, masal kahramanlarının içsel yolculuklarını ve cesaretlerini ve hayal güçlerini keşfetmeye davet ediyor. 160 parçalık koleksiyonda ekru, bej, nude tonları, griler, mercanlar, kırmızılar, limon sarıları, fuşyalar ve turuncular hakim.

90 SANİYEDE YENİ MASKE



Foreo, yeni ürünü akıllı maske cihazı UFO’da Kore’nin seçkin maske formüllerini dermal teknolojiyle bir araya getirdi. Spa kalitesinde bir maske bakımını sadece 90 saniyede sunuyor. Her cilt tipine uygun olarak geliştirilen UFO, maskeye uygun programı otomatik olarak devreye alıyor.

İLKBAHAR KADINLARI TCHIBO İLE RENKLENİYOR



Tchibo, ‘İlkbaharda Sen Başkasın’ temalı yeni koleksiyonunu ilkbaharın tüm enerjisini ve rengini seven kadınlarla paylaşıyor. Mevsim renklerini kıyafetlerine yansıtmak isteyen tarz sahibi kadınlar için hazırlanan koleksiyonda birbirinden şık ve konforlu elbiseler, etekler ve aksesuarlar yer alıyor.

İSME ÖZEL FONTE KARAF



Camın yenilikçi markası LAV, herkes suyu en saf haliyle keyifle tüketebilsin diye İsimli Fonte Karaf’ı öneriyor. Her yerde sağlıkla kullanabilen İsimli Fonte Karaf, sevdiklerinize özel günlerinde eşlik edebilecek yenilikçi bir hediye alternatifi de oluyor. İsme Özel Fonte Karaf’a LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr internet mağazasından ulaşılabiliyor.

ZÜHRE KADINI OL FARKINI ORTAYA KOY



Zühre, yeni sezonda #göründüğümgibi mottosuyla hayatta farkını ortaya koymak isteyen kadınları kendini keşfederek tarzıyla yansıtmaya davet ediyor. Sarının her tonu, kiremit ve taş rengi, neon yeşil, siyahın organze ışıltıyla kombini, denim ve balon kol elbiseler bu sezonun en trend noktaları. Pantolonlar seyyah ruhlu kaşiflere eşlik ediyor.

EN ŞIK SNEAKER



Sezonun trendi olan kalın tabanlı Nairobi Sneaker’lar turuncu, kırmızı, taba ve siyah renk detayları ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Çarpıcı ve özgün kombinler yaratmaktan çekinmeyen kadınlar, bu sezon da en iddialı adımları Loie ile atacak.

SOFİSTİKE ŞIKLIK



Fransız zarafetinin simgesi Lacoste, yeni saat koleksiyonu “Lacoste Florence” ile klasik ve spor şıklığı bir arada sunuyor. Lacoste, bu özel koleksiyonunda gümüş, siyah, gri renk alternatifli kadranı, pembe, siyah, gri renk deri ve paslanmaz çelik kayış seçenekleriyle stilinde fark yaratmak isteyen kadınların tercihi oluyor.