Vitrinde bu hafta

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ZAMANIN RUHUNU YANSITIN



İpekyol İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu, yeni mevsime doğru ferah bir seçki sunuyor. Sarılar ve ekose desenlerse takımlardaki hakimiyetini koruyor. Farklı kalıplardaki yeni nesil jean’lere eşlik eden cropped trikolar ve ceketler, gündüzden geceye kolaylıkla adapte olan kombinlerin kuşkusuz başrol oyuncusu olarak sahnede…

GERİ DÖNÜŞÜM MUCİZESİ



Tommy Hilfiger, elma sektörünün atıklarından elde edilen biyolojik bazlı bir deri alternatifi olan ve elma kabuğundan geri dönüştürülen elyaf kullanılarak geliştirilen iki ayakkabı stilini tanıttı. Beyaz ve lacivert renk seçenekleri bulunan kadın ve erkek ayakkabı stillerinin üst yüzleri, yüzde 24 oranında geri dönüştürülmüş elma elyafı içeriyor.

YENİ MEVSİME UYANIŞ



Sokağın özgür ruhu Twist, İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’yla dinamik yönünü yeni mevsime çeviriyor. Neon yeşili ceketler, parlak taş ve siyah işbirliğiyle grafiti etkisini siluetlere taşıyor. Haki ceket şort takımıyla formel formdan uzaklaşan tasarımlar Twist’in stil kodlarına gönderme yapan batik desen ve taş detaylı bir body ile asi olduğu kadar iddialı.

MAT RUJUN EN TATLI HALİ



Makaronun en iştah açıcı renklerinden ilham alan L’Oréal Paris Les Macarons, 7 farklı renk seçeneği ile vitrinde. Dudaklara eşsiz matlık ve kalıcılık sunan seri, Praline De Paris, Mon Caramel, Mademoiselle Mango, Framboise Frenzy, Blackcurrant Crush, Strawberry ve Infınite Spice renkleri ile makyaj çantalarının vazgeçilmez parçası olarak yerini alacak.

ETRAFI ÇİÇEK KOKULARI SARACAK



2020 yılının parfüm trendlerini açıklayan Loris hem kadın hem erkeklerin değişen beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak, zengin bir koku skalası sunuyor. ?u yıl lavanta, narenciye, yasemin, sedir ağacı, sümbül, kehribar ağırlıklı kokarken; erkekler de beyaz ve kara biberin ısındıran enerjisinden ve bergamot, gibi dip notalardan güç alacak.

İLHAM VEREN SAÇLARA ÖZEL ÜRÜNLER



Ashley Joy benzersiz bir saç bakım deneyimi sunuyor.Saç Bakım Yağı, 24 farklı bitkisel yağ sayesinde etkili bir bakım sunarken saçların sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor.

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN…



Yeşil quartz roller, cildin üzerinden geçerek cildin pürüzsüzleşmesine, tazelenmesine ve ışıltısının artırılmasına yardımcı olur. Farklı boyutlardaki bu iki taş sayesinde yüzün tüm bölgelerine ulaşır. Yumuşak hareketlerle yüzün alt kısmından yukarı doğru ve mutlaka içten dışa doğru uygulayın.

SEYAHAT DOSTU



TRAF’IK 4 Eastpak’in başlangıç seviyesi 4 tekerlekli valizi geniş tek bir ana bölme, geniş ön cep, ergonomik yüksek kaliteli tutacak imkanı sunuyor. TRAF’IK 4, 3 farklı boyda ve 3 farklı renk alternatifiyle geliyor. Trans4 modeli ise 4 farklı boyda 12 renk ve desen alternatifiyle geliyor.