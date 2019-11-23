Vitrinde bu hafta

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Hassas annelerin yardımcısı

Saç, tırnak ve burun bakımı özen gösterilmesi gereken konuların başında geliyor. Wee Baby bebek kişisel bakımını kolaylaştıran ürünleri yeni bakım setinde bir araya getirdi. Bebek bakım setlerinde; tırnak makası, burun aspiratörü, tırnak törpüsü, dijital termometre, saç fırçası, saplı çıt çıt makas, bebek tarağı bakım setinin özel çantasında yer alıyor

Cildinizi süt serum ile koruyun

Atelier Rebul Pre+Probiyotik’li Süt Serum, probiyotikleri formülasyonundaki prebiyotiklerle besliyor ve ciltteki iyi bakteri popülasyonunu artırıyor. Bu kış cildinizi gerçek bir koruma altına alacak Süt Serum, yüzde %97,06 doğal içeriğe sahip. 72 saat süren nemlendirme sağlayan Süt Serum, cildi hava kirliliği, stres gibi dış etkenlere karşı koruyor, pürüzsüzleştiriyor ve yumuşatıyor. Serum gerçek pre+probiyotiklerin yanısıra shea butter, antioksidan ve harika bir cilt besleyici olan avokado yağı ve vitamin E içeriyor.

Toprak tonlarının şıklığını Fossil ile keşfedin

Saat&Saat farkıyla satışa sunulan yeni sonbahar koleksiyonu, estetik modelleriyle göz alıyor. Toprak tonlarının ağırlığının hissedildiği koleksiyon, sonbaharın romantizmini tasarımlarına taşıyor. Model, ‘kahverengi ve siyah birlikte kullanılmaz’ algısını bir kez daha yıkıyor. Kadranındaki zengin detaylara rağmen son derece yalın ve güçlü bir duruşa sahip model, spor-şık tarzıyla dikkat çekiyor.

Yeni mevsime açılan hayal bahçesi

Ipekyol Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu print-on-print kombinlenebilen, hayvan desenli ceket ve pantolonlar olarak karşınıza çıkıyor. Etek, elbise ve trikolarda yer alan hakimiyet gücü yüksek ekoseler, hem şıklığın hem de spor-feminen görünümün temsilcisi niteliğinde.

Kentsel canlılık kolunuzda

Carson koleksiyonu, farklı seçenekleriyle her tarza hitap ediyor. Bu saat mekanik otomatik kurmalı mekanizma ile donatıldı. Powermatic 80, Tissot kalibrelerinin tacıdır. 80 saatlik çalışma süresi sunan bu özel tasarımı, gerekirse hafta sonları çıkartıp bırakılabilir ve pazartesi sabahı tamamen çalışır durumda yeniden kullanabilirsiniz.

Kışa hazır mısınız?

Tommy Hilfiger 2019 Sonbahar Kış Koleksiyonu’nda yer alan mont, kaban ve paltolar yaklaşan soğuklardan korunmak için ideal seçenekler sunuyor. Su kaydırma özelliği, çıkartılabilen premium kaliteli yapay kürklü kapüşon detayları, TH Flex teknolojisinin sunduğu rahatlık ve geri dönüştürülmüş kaz tüyü kullanılması özellikleri ile soğuktan ve yağmurdan en iyi şekilde koruyor.

Sonbaharda doğa yürüyüşü ve kamp zamanı!

Decathlon’da doğa yürüyüşü ve kampla ilgili yüzlerce ürünü bir arada bulabilirsiniz. Havalandırma, nefes alma ve %100 su geçirmez özelliğiyle doğa yürüyüşü montları; özel doğa yürüyüşü pantolonları; özel doğa yürüyüşü ayakkabıları; 2 saniyede kurulabilen ve kolayca toplanan ‘Quechua 2 Second’çadır; kendinizi yatağınızda kadar rahat hissettirecek uyku tulumları; doğa yürüyüşüne özel sırt çantaları gibi pek çok ürün Decathlon mağazaları ve decathlon.com.tr’de.

Karlar Ülkesi yatak odanıza geldi

Miniklerin sabırsızlıkla ikincisini beklediği Karlar Ülkesi’nin devam filmi yeni maceralarıyla bu hafta sonu sinemalarda gösterime giriyor. Yumuşacık dokusuyla rahat bir kullanım sunan, kız çocuklarını kendine hayran bıracak Disney Frozen Destiny ve Disney Frozen Nature nevresim takımı ve battaniye seçeneklerini Özdilek mağazalarında bulabilirsiniz.

Topuksuz şıklık

SHOES&MORE Sonbahar Kış koleksiyonundaki Animal print deseni tekstil ve aksesuarda olduğu gibi ayakkabı modellerinde de karşımızda. Sezon favorisi ekose, kaz ayağı ve deri ise ayaklarımıza gündüzden geceye devam eden bir stil katıyor. Leopar, yılan ve animal printin her tonu, konforlu babetlere ve loafer tipi alçak topuklu modellere feminenlik ekliyor.

Yaşlanmaya karşı 1 haftada etkili sonuç

NIVEA’nın en büyük yaşlanma karşıtı ürün serisine NIVEA Hyaluron Cellular Filler Şekillendirici Gece ve Gündüz Kremleri eklendi. Cildi yukarı kaldırarak ve esnekliğini arttırarak daha genç bir görünüm sağlamaya destek oluyor. Serideki kremler, cilt sarkmalarına karşı 1 haftada gözle görülür derecede fark edilen bir sonuç sağlıyor.

Bu yılın modası püsküller

Geleneksel kırmızı nakışlı Rus giysilerinden imitasyon kürklü jean trucker ceketlere, kapüşonlu sweatshirt’lerden püsküller ve saçaklara, zıt renklerler ve cesur görünümlerle harmanlanan Levi’s® Made & Crafted® Rus Rodeosu koleksiyonu Doğu Avrupa’nın zenginliğiyle Batı mirasının uyum içinde olabileceğini kanıtlıyor.

Tergan’da yüzde 70 indirim fırsatı

Tergan, ayakkabı, bot ve çizmelerde erken Black Friday fırsatıyla net yüzde 70 indirim fırsatı sunuyor. Bugün ve yarın Tergan mağazalarında ve tergan.com.tr’de geçerli olan indirim, stil sahibi kadın ve erkeklere modaya yön veren tasarımlardan oluşan bir seçki sunuyor.