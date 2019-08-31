Vitrinde bu hafta

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Casual tasarımlarla sezonun trendleri

Koton Casual Koleksiyonu, en son trendleri zengin tasarım seçenekleriyle buluşturuyor. Günlük giyimin vazgeçilmez parçalarını her okazyona uygun seçeneklerle sunan Koton, dikkat çekici desen ve renklerle genç ve her daim genç ruhlu kadınların modasını belirliyor. Sezonun öne çıkan deseni ekoseyi kırmızı, siyah, kahverengi, haki, bej ve beyaz gibi doğal renklerle harmanlayan koleksiyon, günlük giyime şık ve modern bir yorum getiriyor.

Moda oyunu

NetWork, görsel yönetmenliğini Koray Birand’ın yaptığı “Work and Play” kampanyasında; isminde var olan “Work” sözcüğünün yanına “Play” sözcüğünü de ekledi. “Work”’ kelimesindeki güç, sofistikasyon ve tutku kavramları; “Play” kelimesinin çarpıcı, flörtöz ve yaratıcılık çağrışımlarıyla buluştu. Moda kavramlarla oyun oynamaktır ve bu sezon her alanda bu yeni oyunun izlerini bulacaksınız.

Tarzından vazgeçmeyenlere

Levi’s® 80’lerin ve 90’ların etkilerini yansıtarak rock’n’roll bir dokunuş yapmak isteyen kadınlar için renk alternatifleriyle karşımıza çıkan Urban Western kovboy çizmeler ise belirgin bir stilin peşinde koşanlar için ideal.

Okul için aradığınız her şey

MOPAK’ın kaliteli defterleri renk renk, desen desen kapak seçenekleriyle herkesi kişiliğini defterine yansıtmaya çağırıyor. Masaüstü Kırtasiye’nin güvenli ve rengarenk boyaları ise çocukların hayal dünyalarını özgürce yansıtmalarını imkan veriyor.

Kapsül koleksiyonuyla şehre dönüş

SHOES&MORE, şehirli kadınların günlük yaşamlarına hem stil hem rahatlık katacak çok özel bir kapsül koleksiyon hazırladı. 35 farklı modelde üretilen sneakerların yanı sıra sırt çantaları ve aksesuarlar da yer alıyor.

Penti Young okula hazır!

Penti’nin 3-15 yaş arası çocuklar ve gençlere özel koleksiyonu Penti Young, okulda tarzını konuşturmak isteyenleri bekliyor. Uzun süre dayanıklı, yumuşacık dokulu çoraplar uygun fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Adımlar rahatlayacak, enerji yükselecek.

Okul yolunda yükü hafifleten çanta

XD Design sırt çantaları, avantajları sayesinde anne ve babaların vazgeçilmez tercihlerinden oluyor. Oluşabilecek omurga rahatsızlarına karşı yüzde 20 ağırlık hafifletme özelliği sunan XD Design, çocukları büyük bir yükten kurtarıyor. Ayrıca hırsızlığa karşı oluşturulmuş özel tasarımıyla fonksiyonel çözümler üreten marka, suya dayanıklı kumaş özelliğiyle de ön plana çıkıyor.