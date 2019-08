Vitrinde bu hafta

yeliz.coskun@aksam.com.tr



Davetlerin gözdesi

Three Women Style, ‘Şıklığınız için iyi bir başlangıç’ mottosuyla modern ve şehirli kadınlardan aldığı ilham ve güçle Duygu Erol, Nesrin Helvacıoğlu ve Nükhet Özavşar adında üç kadın girişimci tarafından kurularak günlük yaşam, iş, mezuniyet ve özel davetlerde her kadının tarzı olmaya hazır. Markanın Yeşilköy’de bulunan butiğinde yaklaşan mezuniyet törenleri ve davetler için tasarımların bir kısmı, satın alma seçeneği dışında kiralama alternatifiyle davetlerde ve caddelerde tarzını yansıtmak isteyen her kadının gözdesi olma konusunda iddialı.

‘Boost farkını hisset’

Adidas “Boost Farkını Hisset” mottosuyla, müdavimi olacağınız boost konfor ve enerjisini yeni Ultraboost Colorways koleksiyonunda yeniden kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Yenilenen Ultraboost 19, yeni bir koşu ve fitness döneminden ilham alıyor ve yeniden tasarlanan devrimci siluetin devam eden avantajlarını sunuyor.

Sahilde ve şehirde maksimum ferahlık

Columbia’nın güneşe kalkan olan hafif gömlekleri ile ister şehirde ister sahilde güvenle dolaşacaksınız. Sıcak havada daima ferahlık sağlayan Tamiami kadın gömleği Omni Shade ve Omni Wick ile 40 SPF güneş koruması ve yüksek nem kontrolü sunuyor.

İhtiyaçtan doğan rengarenk bir dünya

Markanın kurucusu David Barnett 2010 yılında telefon kulaklık kablosunun birbirine dolanmasını engellemeye çalıştı. Öncelikle telefonun arkasına iki düğme yapıştırıp kabloları düğmelere sararak isteğini gerçekleştirdi. Bu fikirden yola çıkarak uzun çalışmalar sonucu ortaya ‘POPSOCKETS’ markası çıktı.

Sonbahar koleksiyonu

KIKO Milano, Sicilian Notes koleksiyonuyla İtalya’dan gelen saf güzelliği makyaj tutkunlarının beğenisine sunuyor. Yorulan cildi canlandırmak için tasarlanmış ürünlerden Energizing Cleanser, ışıltı katan bir başlangıç sunuyor.

Doğal güzellik kaynağı

İsveç’in doğal kozmetik markası Celenes by Sweden artık Türkiye’de. Celenes by Sweden; hayvanlar üzerinde test edilmeyen, paraben, silikon, alkol, parfüm, renklendirici ve kimyasal içermeyen doğal ürünlerden oluşuyor. Ürün, Herbal ile Yeşil İskandinav Doğasını saflık ve sadelikle birleştirerek farklı cilt tipleri ve ihtiyaçlar için 4 farklı seriden oluşuyor.

Yeni trend kaş sabunu

Dağınık ve gür kaş modasında yeni trend olan Browwauw, içeriğindeki at kuyruğu bitkisi (kırkkilit otu) ve bal özüyle kaşlarınızın beslenmesine yardımcı oluyor. Kaşlarınıza daha dolgun ve doğal görünüm verirken aynı zamanda, kaşları istenilen şekilde biçimlendirmeniz de mümkün.

Nefes kesen zamanlar

Hem sofistike hem de kentli, paslanmaz çelik, şampanya rengi altın PVD veya pembe altın PVD seçenekleri bulunan wavy, gümüş veya siyah kadran alternatifleriyle de fark yaratıyor. CALVIN KLEIN wavy saatini bileklik ve küpe alternatifleri ile birleştirebilir, nefes kesici bir aksesuar bütünlüğü yakalayabilirsiniz.