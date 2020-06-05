Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Cumartesi
    3. >
  3. Vitrinde bu hafta neler var?
06 Haziran 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

Vitrinde bu hafta neler var?

Vitrinde bu hafta neler var"

YELİZ COŞKUN

yeliz.coskun@aksam.com.tr

Birbirinden şık kıyafetler, çanta, ayakkabı ve aksesuarlar… Büyüleyici ve derin bir etki yaratmak için makyaj, parfüm önerileri, en doğru adresler ve kampanyalar için sayfamıza bir göz atın, habersiz kalmayın!

HER YAŞA UYGUN YILIN BATİK MODASI  

Kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarında batik desenli tasarımlar hazırlayan LC Waikiki, her yaş grubuna tarzını yansıtma imkanı veriyor. Erkek koleksiyonunda genellikle üst giyimde karşımıza çıkan desen, kadın koleksiyonunda etek, elbise, gömlek, pantolon gibi geniş alternatiflere sahip… 

PÜRÜZSÜZ VE PRATİK MAKYAJ ÇOK KOLAY

Flormar’ın yeni koleksiyonu Nuromantic, sizleri şımartacak. Renklendirilmiş gözler, pürüzsüz dudaklar, parlak tırnaklar, zarif kokular ve pratik kullanım için tasarlanan tüm ürünler sezonun mutluluğunu tepeden tırnağa yansıtıyor.

ZX İLE GEÇMİŞ İLE GELECEK BİR ARADA

Kültür ve teknolojinin kesişim noktası adidas Originals ZX, 40 yıldır sneaker teknolojisinin en öncü sembollerinden oldu. Nostaljik koşu ayakkabılarından ilham alan yenilikçi ZX, yeni 2K Boost modeli ile şehirli ve stil sahibi bir görünüm sunuyor. ZX 2K Boost, file yapısı ve yumuşak orta tabanı ile etkili bir konfor sağlıyor.

EV GİYİMİNE ÖZEN GÖSTERENLERE

Bella Maison’un yeşilden maviye, sarıdan pembeye uzanan zengin renklerdeki koleksiyonu yazın tüm enerjisini yansıtıyor. Koleksiyonda sadelikten hoşlananların kullanabileceği parçaların yanı sıra nakışlar, biyeler ve püsküllerle hareketlendirilmiş şort, elbise, tunik ve pantolon gibi pek çok seçenek bulunuyor. 

BU YAZ RAHAT VE ŞIK OLUN

LCW Modest kadını bol kesim tasarımlarla rahat bir yaz geçirecek. Yandan yırtmaçlı spor tasarımlı tunikli takımlar, maxi boy uçuşan elbiselerin yanı sıra şıklığınızı pekiştirecek baskı tasarımlı gömlekler yer alıyor.

BABANIZA EN GÜZEL HEDİYE

Hemington, her yıl olduğu gibi bu babalar gününde de ikinci ürün hediye kampanyasıyla karşınızda. Keten ve merserize pamuk dokulara sahip tasarımları soğuk tuşeleri ile giyildiği andan itibaren yaz aylarında teni rahatlatan etkisiyle ön plana çıkıyor.

OMEGA’DAN KLASİK SEÇİMLER

Hızlı arabaları seven babalar için OMEGA Speedmaster, daima kusursuz bir ön koltuk yolcusu olmuştur. Orijinal modeller, bileklerde başka bir stil hissi yaratmak için kullanıldı.

MAKYAJINIZ YOK GİBİ

L’Oréal Paris her an doğal, ışıl ışıl ve enerjik görünmenizi sağlıyor. Cildinize canlı bir görünüm sunan nemlendirici Glow Chérie makyajınıza heyecanla başlamanızı sağlayacak…

Affı eleştirenlerin kaçak yapıları var
Libya'dan petrol atağı! Yeniden açıyor
Roma senatörüne anneden yazıt
'Yabani hayvan pazarları kapanırsa salgın biter'
İletişim Başkanlığı paylaştı: Harita ve grafiklerle Suriye'de son durum
Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinde yıkım başladı!

Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinde yıkım başladı!

Bakan Mustafa Varank, Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı

Bakan Mustafa Varank, Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında