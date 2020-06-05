Vitrinde bu hafta neler var?

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Birbirinden şık kıyafetler, çanta, ayakkabı ve aksesuarlar… Büyüleyici ve derin bir etki yaratmak için makyaj, parfüm önerileri, en doğru adresler ve kampanyalar için sayfamıza bir göz atın, habersiz kalmayın!

HER YAŞA UYGUN YILIN BATİK MODASI



Kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarında batik desenli tasarımlar hazırlayan LC Waikiki, her yaş grubuna tarzını yansıtma imkanı veriyor. Erkek koleksiyonunda genellikle üst giyimde karşımıza çıkan desen, kadın koleksiyonunda etek, elbise, gömlek, pantolon gibi geniş alternatiflere sahip…

PÜRÜZSÜZ VE PRATİK MAKYAJ ÇOK KOLAY



Flormar’ın yeni koleksiyonu Nuromantic, sizleri şımartacak. Renklendirilmiş gözler, pürüzsüz dudaklar, parlak tırnaklar, zarif kokular ve pratik kullanım için tasarlanan tüm ürünler sezonun mutluluğunu tepeden tırnağa yansıtıyor.

ZX İLE GEÇMİŞ İLE GELECEK BİR ARADA



Kültür ve teknolojinin kesişim noktası adidas Originals ZX, 40 yıldır sneaker teknolojisinin en öncü sembollerinden oldu. Nostaljik koşu ayakkabılarından ilham alan yenilikçi ZX, yeni 2K Boost modeli ile şehirli ve stil sahibi bir görünüm sunuyor. ZX 2K Boost, file yapısı ve yumuşak orta tabanı ile etkili bir konfor sağlıyor.

EV GİYİMİNE ÖZEN GÖSTERENLERE



Bella Maison’un yeşilden maviye, sarıdan pembeye uzanan zengin renklerdeki koleksiyonu yazın tüm enerjisini yansıtıyor. Koleksiyonda sadelikten hoşlananların kullanabileceği parçaların yanı sıra nakışlar, biyeler ve püsküllerle hareketlendirilmiş şort, elbise, tunik ve pantolon gibi pek çok seçenek bulunuyor.

BU YAZ RAHAT VE ŞIK OLUN



LCW Modest kadını bol kesim tasarımlarla rahat bir yaz geçirecek. Yandan yırtmaçlı spor tasarımlı tunikli takımlar, maxi boy uçuşan elbiselerin yanı sıra şıklığınızı pekiştirecek baskı tasarımlı gömlekler yer alıyor.

BABANIZA EN GÜZEL HEDİYE



Hemington, her yıl olduğu gibi bu babalar gününde de ikinci ürün hediye kampanyasıyla karşınızda. Keten ve merserize pamuk dokulara sahip tasarımları soğuk tuşeleri ile giyildiği andan itibaren yaz aylarında teni rahatlatan etkisiyle ön plana çıkıyor.

OMEGA’DAN KLASİK SEÇİMLER



Hızlı arabaları seven babalar için OMEGA Speedmaster, daima kusursuz bir ön koltuk yolcusu olmuştur. Orijinal modeller, bileklerde başka bir stil hissi yaratmak için kullanıldı.

MAKYAJINIZ YOK GİBİ



L’Oréal Paris her an doğal, ışıl ışıl ve enerjik görünmenizi sağlıyor. Cildinize canlı bir görünüm sunan nemlendirici Glow Chérie makyajınıza heyecanla başlamanızı sağlayacak…