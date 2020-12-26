Vitrinde bu hafta... 26 Aralık 2020

YÜZDE 50’YE VARAN SEZON İNDİRİMİ BAŞLADI



Faik Sönmez’in birbirinden renkli ve göz alıcı 2021 Sonbahar-Kış ürünlerinde, %50’ye varan indirime ek olarak 3 adet ve üzeri alışverişlerde ekstra %20 indirim kampanyası başladı. Eşofman takımları, jean pantolonlar, şık elbiseler, doğal elyaflı modeller… Şıklığı rahatlıkla birleştiren örme ceketler, elbiseler ve örme pantolonlar, hepsi bu koleksiyonda.

YEMEKLERDEKİ LEZZET SIRRI



Kendi mutfağınızın şefi olmanızın zamanı geldi! Arzum Megablend El Blender Seti, yeni yıl sofralarınızda en lezzetli yemekleri kısa sürede hazırlamanıza yardımcı oluyor. Üstün performansıyla kendine hayran bırakan Megablend ile artık mutfakta harikalar yaratma sırası sizde…

ŞIK SOFRALARIN TAMAMLAYICISI



Çeliğin muhteşem ışıltısını sofralara yansıtan Kadı Kızı çatal kaşık bıçak takımları gold ve gümüş renk alternatifiyle birbirinden değerli mutfak ürünlerini kullanıcılarına sunuyor. Takım, çizilmelere karşı özel bir teknik kullanılarak güçlendirilmiş yüzeye sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

EVLERDE KIŞ RÜYASI!



Özdilek Ev Tekstili, yepyeni nevresim koleksiyonu Winter Garden ile yeni yıl ruhunu bu kış yine evlere taşıyor. Nevresim takımına uyumlu bornoz da sevdikleriniz için 16 farklı renk alternatifleriyle ideal bir hediye seçeneği oluşturuyor.

MİNİKLERE HARİKA BİR DÜNYA HEDİYE EDİN



Çocuğunuzun seveceği bir yeni yıl hediyesi mi arıyorsunuz? LEGO® Süper Mario ile maceraya başlangıç setini tercih eden çocuklar, en sevdikleri karakterle takım oluşturabiliyor. Figürün gözlerinde, ağzında ve karnında, LCD ekran bulunuyor. İkonik sesler için sette hoparlör de bulunuyor.

ELEGAN BİR GÜZELLİK İÇİN...



NISSE; kusursuz terzilikle oluşturulan tasarımlarıyla yeni yıl için güçlü kadınlara ‘şık’ bir hediye alternatifi oluyor. Koleksiyonda öne çıkan takımlar, elbiseler kültürlere ve yaşanmışlıklara dokunarak Nisse kadınları üzerinde hayat buluyor.

YILBAŞI KEYFİNE ‘GURME’ YAKIŞIR



Yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi kuruyemiş, Peyman’ın yenilikçi yorumuyla ‘ortaya karışık’ lezzetlerle sofralarda yerini alıyor. Kavrulmuş karışık kuruyemişe yeni ve gurme lezzetler katan Bahçeden Ortaya Karışık ailesi, yılbaşı gecesinde beraberliğin ve paylaşmanın keyfini ikiye katlayacak.

DEKORASYON 2021 YILINA HAZIR



Panasonic Life Solutions, Thea Ultima’nın özellikle kırmızı renkli, cam elektrik anahtarı ve prizleri tüm mekanların dekorasyonunu yeni yıla hazırlıyor.

SPORA VE HAYATA DAİR HER ŞEY...



Decathlon’da yılbaşı için tüm sevdiklerinize uygun bir yılbaşı hediyesi bulabilirsiniz. Her bütçeye uygun binlerce ürünün bir arada olduğu Decathlon mağazaları ve decathlon.com.tr’de kayaktan snowboard’a, koşudan bisiklete, yogadan kampa kadar daha pek çok spor dalında binlerce ürün bulunuyor.

MUTLULUK VE YARDIM BİR ARADA



The Body Shop, mağazaları ve online satış kanalları üzerinden satılan yılbaşı hediye setlerinden elde edilen gelirin bir kısmını Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na bağışlıyor. Her bir hediye setiyle şiddet vakalarından etkilenen kadınların ihtiyaçları ve danışmanlık hizmetleri için katkıda bulunabilirsiniz.