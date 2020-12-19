Vitrinde bu hafta... 19 Aralık 2020

RİTÜELLERİN EN GÜZELİ



Dünyanın her yerinde büyük umutlarla beklenen yeni yıl heyecanı, yılbaşının olmazsa olmaz adetlerinden “hediyeleşmek ritüeli” değerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Brooks Brothers 2020 Kış Koleksiyonu her tarza uygun şık önerileriyle hediye arayışındakilere sonsuz alternatif sunuyor. İkonik desenleri ve şık görünümleriyle kadınların güçlü duruşunu ve feminen tavrını koruyor.

TEKNOLOJİ VE SAĞLIK BİR ARADA



Dyson, ister dalgalı ister düz dilediğiniz stili kolaylıkla elde etmenizi sağlıyor. Airwrap, saç şekillendirici ve esnek bakır plakalara sahip, Corrale ise saç düzleştiriciyle yeni yılda saçlarının doğal parlaklığını ve tarzını öne çıkarmak isteyenler için göz dolduran hediye seçenekleri sunuyor.

KIRMIZININ VE LACİVERTİN UYUMU



Yeni İnci yılbaşı konseptiyle hazırladığı pijama takımlarıyla hem erkekler hem de kadınlar için güzel bir hediye alternatifi sunuyor. Kırmızı ve lacivert renklerinin buluştuğu pijama takımları, geyik ve yılbaşı desenleriyle yılbaşı ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor.

DİLEKTEN ÖNCE BİRAZ ELMA, BİRAZ TARÇIN...



Tarçının baharatlı kokusunun elmanın tazeliği ile buluştuğu sıcacık bir atmosferde yeni yıl dileğinizi dilemek ister misiniz? Bu sıcacık notalar, Atelier Rebul ev parfüm koleksiyonu Apple & Cinnamon ile sizin ve sevdiklerinizin evinde. Özel koleksiyonu, sevdiklerinizin baş harfini taşıyan, kişiselleştirilmiş hediye kutularında armağan edebilirsiniz.

YENİ YIL RUHU SAATİNİZDE

Swatch Yılbaşı Koleksiyonu’nda 15 ışıltılı saat arasından tercihinizi yapın. Noel Baba’nın kırmızı kıyafeti ve minimal ibreler saatin beyaz kadranında yerini buluyor ve transparan, kar tanesi desenli bir kayışla tamamlanıyor. Sınırlı sayıda üretilen bu tasarım yılbaşı kazağıyla harika duracak.



NEMLENDİRİCİ VE ONARICI



La Roche-Posay, bu kış Hyalu B5 Serum ve Cicaplast Baume B5 ile evde cilt bakımının en kapsamlı halini sunuyor. Onarıcı bakım kremi, çatlayan ve hassas ciltlerin onarılmasına yardımcı oluyor. Bebek, çocuk ve yetişkinler için uygun olan ürün, cilt rahatsızlıkları ve cilt ısınmasının etkisini azaltmak için kullanılabiliyor.

EVDE PARTİLE IŞIL IŞIL PARLA



Flormar’ın, yılbaşı koleksiyonu Party, yeni yılın eğlenceli, keyifli, mutlu ve heyecan dolu ruhunu yansıtıyor. Ürün yelpazesi sezonun trend renk ve dokularını bir arada sunuyor. Koleksiyondaki Perfect Skin Pudra ile mükemmel cilt görünümü, Party Blush ile yanaklarınıza renk ve ışıltı verin.

CİLT BAKIM RUTİNİNİN VAZGEÇİLMEZİ



Her yaşta ve her cilt tipindeki kadına, cilt bakım rutinlerinde yardımcı olan Vichy’den yaşlanma karşıtı formül! Bakım kremleri ve kırışıklık karşıtı ampul formatıyla cildinize kaybettiği ışıltılı görünümü geri verin.

MÜZİKSEVERLERE ÖZEL SEÇENEKLER



Sennheiser, Klipsch, KEF, Bluesound, NAD, Audioengine ve Astell&Kern Oehlbach gibi mükemmel müzik kalitesi sunan markaları bir araya getiren Hifilife’da, fark yaratan teknolojik ürünler sizi bekliyor.

YENİ YIL HEDİYENİZ BİR TIK’LA KAPINIZDA



Bu yılbaşında aranızdaki tüm mesafelere rağmen sevdiklerinize onların yanında olduğunuzu hissettirmek istiyorsanız www.desa.com.tr’de yer alan yeni yıl hediyesi seçenekleri tam size göre. Üstelik hediyenize dilediğiniz mesajı ya da ismi işleterek sevdiklerinize kendini özel hissettirecek ışıltılı bir hediye sunabilirsiniz.