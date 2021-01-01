Vitrinde bu hafta - 2 Ocak 2021

Bu yıl trend sağlığa yatırım



Pandemi nedeniyle güzellik ve SPA merkezlerini ziyaret edemeyen artık evde kendi bakım merkezini kuruyor. FOREO da cildinizi derinlemesine temizlemeye, beslemeye, canlandırmaya yardımcı olan ürünleriyle tüm bu ihtiyaçlara yanıt veriyor. FOREO ürünleri, akıllı telefonlara indirilebilen “FOREO For You” uygulamasıyla senkronize edildiğinde size cildinizin ihtiyacına yönelik en uygun bakımı sunuyor.

ONOR Magic Earbuds ayda sadece 55 TL

Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisiyle çevre gürültüsünü 32dB’ye kadar engelleyen HONOR Magic Earbuds, Vodafone Kaçmaz Kırmızı Kampanyası kapsamında tarifeye ek aylık 55 TL’ye, 12 ayda ödeme kolaylığıyla sunuluyor. Aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken, şarj kutusuyla toplamda 10,5 saate kadar telefon görüşmesi ve 14,5 saate kadar müzik dinleme imkanını tek şarjla sunuyor.

Lügat 365 mumları evinizi süsleyecek



Paşabahçe Mağazaları, “Bazı kelimeler çok daha güzel” mottosuyla hazırlanan ve 7’den 70’e herkesin yoğun ilgisini çeken ürün gruplarından biri olan Lugat365 serisine ”Saadet”, “Aheste” “Mest” ve “Yuva” mumlarını ekledi. Lügat 365 mumlar, farklı kelime seçenekleri ile yeni yılda evinize ufak dokunuşlarla büyük anlamlar katıyor.

Şıklık ev konforuyla birleşiyor



DeFacto, şıklığı kadar rahatlığı ve kalitesiyle de öne çıkan parçaları, yılbaşı ruhunu evde de stil dolu yaşamak isteyenlerin beğenisiyle buluşturuyor. Birbirinden göz alıcı ev giyim ve pijama seçeneklerinden oluşan tasarımlarda kırmızı, siyah, bordo, beyaz ve gri tonlarının hakimiyeti görülüyor. Saten ve pamuklu kumaşlardan hazırlanan parçalarda, dantel detaylarının yanı sıra kardan adam, kar tanesi, kalp ve çam ağacı gibi yılbaşı konseptine vurgu yapan desenler yer alıyor. Ev şıklığını tamamlayan yumuşacık terlik ve panduflar ise ışıltılı dokunuşlarla yeni yıla keyifli bir adım atmaya yardımcı oluyor.

Hem bağışıklığınızı hem cildinizi koruyun

Naturagen Kolajen, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenleri, ailenin yeni üyesi Collagen Curcumin Immun Assist ile buluşturuyor. Kış aylarında güçlü bir bağışıklık sistemi için gereken tüm bileşenlere sahip Collagen Curcumin Immun Assist, sağladığı kolajen desteğiyle vücudu içten dışa besliyor. Ürün, içeriğindeki kolajen ile cildin doğal nemlenme ve yenilenme fonksiyonlarını devam ettirmesine yardımcı oluyor.

Doğa ve bilim buluştu



Doğanın şifasını bilimin formülleriyle birleştiren Beauty Omelette’in yeni ürünlerinde Güney Kore’nin geleneksel ve nesiller boyu özenle yetiştirdiği yeşil çay özü kullanıldı. Kuru, kaşıntılı ve hassas olan cilt tiplerini yatıştıran ve besleyen kremin güçlü formülü hem yüze hem de tüm vücuda uygulanabiliyor. Ürün özel formülü sayesinde ciltte yapışkan bir his bırakmayıp çabucak emiliyor. Krem hassas bölgeler için sık kullanıma uygun.

Yeni nesil katlanabilir yürüyüş bandı



Xiaomi’nin Türkiye resmi distribütörü EVOFONE, Mi STORE mağazalarında ve evofone.com’da yeni nesil katlanabilir yürüme bantları da sunuyor. Alanında uzman akademisyenler, spor bilimcileri, makine ve elektrik mühendisleri ile birlikte müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan Xiaomi WalkingPad A1 Pro yürüyüş bandı, mekandan bağımsız olarak formunuzu korumak ve sağlığınıza katkıda bulunmak için mükemmel bir fitness çözümü sunuyor.

Mevsim modasının başrolü



Lumberjack yeni sezon koleksiyonuyla şehir modasının zirvesindeki yerini kaptırmıyor. Havaların soğumasıyla adımlarımıza eşlik edecek Lumberjack botlar; tasarımları, sağlamlığı, ayağı saran konforlu yapısı ve her tarza uyum sağlayan renkleriyle adeta mevsim modasının başrolü oluyor. Modelleri daha yakından görebilmek için FLO, In Street ve diğer seçkin satış noktalarını veya www.flo.com.tr ve www.instreet.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Faber-Castell Metalik Markörler ile yılbaşı süslemelerine yaratıcılığınızın ışıltısını katın

Yılbaşını herkes için özel yapan, evlerden sokaklara kadar tüm mekanlara getirdiği o ışıltılı güzelliktir. Faber-Castell, yeni yılın bu heyecan veren ışıltısını tüm yıla taşıyabilmeniz için sizleri Metalik Markörler ile buluşturuyor.

Metalik ve parlak renkleriyle dikkat çeken ve uygulandığı yüzeye ışıltı katan metalik markörler, kağıt, cam, porselen, plastik, metal gibi neredeyse tüm yüzeylerde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kokusuz, su bazlı, kağıttan akma yapmayan bir mürekkebe sahip olan bu markörler, uygulandıkları cam, porselen ve metal gibi yüzeylerde, fırında 160 derecede 30 dakika bekletildikten sonra yüzeye sabitleniyor.

Yeni yıl eğlencenize renk katın



Oyuncak sektörünün öncüsü Mattel; sevilen kutu ve kart oyunları Scrabble, UNO ve Pictionary Air ile yeni yılda keyifli zaman geçirmenizi sağlıyor. Yılbaşını ailesi ve sevdikleriyle birlikte evde geçirmek isteyenleri doyasıya eğlenceye davet eden Mattel, rekabet ve heyecan dolu dakikalar sunuyor.

Bad Bear’da yeni yıl indirimi



Kalıpları yıkan tasarımlarıyla sokak modasına yön veren Bad Bear’ın Yılbaşı İndirimi başladı. Yıl sonuna dek seçili ürünlerde yapacağı %30 indirimle 2021’i karşılamaya hazırlayan Bad Bear, herkesi özüne, doğasına ve içgüdülerine dönmeye çağırıyor.

Zarif ve kusursuzluğun adı



Hindistan ve İtalya’dan ithal edilen üstün kalitedeki ipek kumaştan hazırlanan ve kusursuz işçilikle tasarlanan ZUM koleksiyonu, elbise, gömlek, bluz, pantolon, fular, etek gibi göz alıcı parçalarla yılbaşı stilinizi tamamlamak için alternatifler sunuyor.