'Virüslere karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin'

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (COVID-19) korunmak için hijyene önem vermek kadar bağışıklık sistemini de güçlendirmek gerekiyor. Dengeli, düzenli ve doğru beslenmenin öneminden bahseden uzmanlara göre bağışıklığımızı güçlendirmek için neler yapmalı, ne yemeli, ne içmeliyiz?

STRESTEN KAÇININ HAYATA BAĞLANIN



Mevsiminde ve taze sebze, meyvelerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Cem Arıtürk, “A vitamini ağız, mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi organlarını sağlıklı tutar ve enfeksiyonlardan korur. Bu nedenle tatlı patates, havuç, lahana, ıspanak gibi A vitamininden zengin besinler tüketilmeli. Ayçiçeği, badem, fındık ve fıstık gibi kuruyemişler içerdikleri E vitamininin antioksidan özelliğinden dolayı önerilmekte. Bununla birlikte yara iyileşmesini de hızlandıran çinko içerikli gıdalar (kümes hayvanları, tam tahıl ürünleri, fasulye, fındık ve yağlı tohumlar) hastalıklara karşı koruyucu. Zerdeçal ve karanfil ise baharatlar içinde bağışıklık açısından tüketilmesi gerekenler. Bununla birlikte karnabahar, sarımsak ve soğan gibi bazı sebzeler içerdikleri antioksidanların yanında glutatyon içeriklerinden ötürü de bağışıklık sistemini olumlu etkilemektedir.” şeklinde konuşuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmede düzenli egzersizlerin olumlu katkı sağlayacağını belirten Arıtürk, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durulması ve bol miktarda su içilmesi gerektiğinin altını çizdi. Fiziksel veya psikolojik stres durumlarının da bağışıklık sistemini güçsüz düşüren nedenler olduğunu belirten Arıtürk, psikolojik stres altında olanlarda hastalıklara yakalanma olasılığının arttığını söylüyor.

EV YOĞURDU VE TURŞUSU TÜKETİN



Dünyayı etkileyen ve ülkemizde de vaka tespit edilen Koronavirüs özelinde görüş ve önerilerini paylaşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, ise en etkili maskenin kendi bağışıklık sistemimiz olduğunu vurguladı.

Dr. Aktaş, Koronavirüs’ten korunmak için beslenmenin önemine dikkat çekti ve şunları aktardı: “Beslenmeyi düzenlemek için hayatınızdan işlenmiş gıdaları ve karbonhidratı beslenmenizden çıkarın, her türlü pakete girmiş gıdadan uzaklaşın. Panik olmayın. Yaşam sevinciniz, enerjiniz yüksek olsun. Yaşam sevinciniz yüksek olmadan korunamazsınız. Bağışıklığınızı güçlendirmek için fermente gıdalarından faydalanın. Bol bol ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu, şalgam suyu tüketin. Bunlar hem antiviraldir hem de bağışıklık sisteminin ilk savunma duvarı olan probiyotikleri bol bol içerir. Zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyrukyağı sizin için son derece faydalı yağlar. Bol bol sakatat tüketin. Sakatatların hepsi paça çorbası, kemik suyu bağışıklık sisteminizi güçlendirir.” Fermente gıdaların yanı sıra sofranızda çiğ soğan ve sarımsak bulunsun diyen Dr. Aktaş, “Kuşburnu bağışıklığınızı destekleyen en önemli meyvelerimizden biridir ve C vitamini deposudur. Ceviz, bağışıklığınızı destekleyen virüslere karşı koruyan en önemli gıdalardan biridir. Brokoli de bağışıklığı destekleyen besinler arasındadır. Fakat brokoliyi çiğ tüketmek gerekir.” dedi.

DEMİR VE OMEGA 3’E DİKKAT!



Koronavirüs’le mücadelede uzmanlar, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için demir, çinko, Omega 3, B12, probiyotik ve sirke kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin, mineral ve takviye gıdalar hakkında şu bilgileri verdi: “Demir eksikliği bağışıklık sistemini güçsüz düşürür ve enfeksiyonlara duyarlılığı artırır. Kırmızı et, yumurta, kuru meyveler, kuru baklagiller ve yeşil sebzeler yanında C vitamini alınmalıdır. C vitamini demir emiliminin vücudumuzda artmasına yardım eder. Kuşburnu, turunçgiller, domates, biber, maydanoz, soğan, kabak, brokoli ve yeşil salatalar C vitamini almanızı sağlar. Çinkonun da bağışıklıkta önemli rolü vardır. Et, karaciğer, yumurta ve deniz ürünleri, çinkonun en iyi kaynağı. Omega 3, bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklardan korunmayı sağlar. Balık, ceviz, badem, soya filizi, koyu ve yeşil yaprak sebzeler, keten tohumu, semizotunda bulunur. Probiyotik içeren gıdalar da bağışıklık sistemini güçlendirir. Kefir probiyotik bir besindir ve ayrıca B vitaminlerinin emilimini de artırır.