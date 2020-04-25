Virüs salgınlarında veterinerlere de iş düşüyor

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Hayvanlar dünyasında da sıklıkla pandemilere rastlandığına dikkat çeken Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kömürcü Kanat, hayvandan insana bulaşabilecek virüslerle ilgili önleyici çalışmalar konusunda veterinerlere çok iş düştüğünü söylüyor.

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken evcil hayvan sahipleri de sosyal medyada yer alan evcil hayvanların da taşıyıcı olabileceği şeklindeki asılsız iddialar sebebiyle tedirgin oldu. Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kömürcü Kanat ise bu konuda hiçbir kanıt olmadığına dikkat çekiyor. Kanat’a bu süreçte evcil hayvan bakımını sorduk.

Veteriner hekimlik mesleğinin insan sağlığına etkileri nelerdir?

Dünyada hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların artması ve bunların global düzeydeki etkileri sonucu veteriner hekimlik bilimi ve beşeri hekimlik beraber hareket etmektedir. Örneğin; insanlarda görülen enfeksiyon hastalıklarının yaklaşık yüzde 60’ının zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) olduğu ve yeni ortaya çıkan hastalıların yüzde 75’inin zoonotik hastalıklar olduğu, gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90’ından fazlasının hayvansal gıdalardan kaynaklandığını biliyor muydunuz? Son yıllarda görülen Batı Nil virüsü, Ebola hemorajik ateşi, SARS, BSE, Maymun Çiçeği, KKKA Hastalığı, Kuş Gribi gibi hastalıkların insan ölümleri yanında, toplumsal korkuya, küresel ticaretin bozulmasına ve büyük ekonomik kayıplara neden olduğu göz önüne alınacak olduğunda veteriner hekimliğin insanlık için ne kadar önemli olduğu görülecektir.

Kovid-19’un çıkış noktasının hayvanlar oluşu da çok konuşuldu...

Evet, korona veterinerler için yabancı bir konu değil. Yapılan çalışmalar yarasanın korona için önemli bir ara konakçı olduğunu gösteriyor.

Evcil hayvan sahiplerine neler önerirsiniz?

Şu ana kadar koronanın kesinlikle evcil hayvanlardan insana bulaştığını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Sadece virüsün taşınmasına aracılık etmemeleri için bir takım hijyen koşullarına dikkat etmeliler. Örneğin; kedi besleyen hasta sahiplerimizden kedilerinin dışarı çıkmalarına izin verenler varsa bu süreçte onların evde kalmasını sağlasınlar. Sosyal mesafe onlar için de geçerli.

Pandemiler konusunda veteriner hekimler ne düşünüyor?

Veteriner hekimler her yıl birden fazla pandemiyle başa çıkmak zorunda kalıyor. Bu pandemiler sığır vebasından tutun, köpeklerde görülen kanlı ishale, kedilerde görülen korona virüs enfeksiyonlarına kadar değişen bir yayılım gösteriyor. Bu sebeple veteriner hekimler pandemiler konusunda son derece donanımlı ve hazırlıklıdır. Şu an yaşadığımız tüm dünyada egemen olan pandemi de göstermiştir ki, hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların bu geçiş süreci içerisinde engellenmesi çok büyük önem arz etmektedir.