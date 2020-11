Veteriner hekim Mahmut Baran Şahin: Hayvan sevgisi asla basit iki kelime değil

Mahmut Baran Şahin, bir veteriner hekim. Diğer tüm veteriner hekimler gibi o da hayvan dostlarımızın sağlığıyla ilgileniyor, hayatlarını kurtarıyor, yaralarını tedavi ediyor. Şahin’i diğerlerinde ayıran ise Hospiveteriner adlı Instagram hesabından paylaştığı birbirinden komik ve eğlenceli video ile fotoğraflar. Şahin küçük dostlarını tedavi etmekle kalmıyor onlarla öyle sevgi dolu bir iletişim kuruyor ki onun bu sıcak duygusu videolarını izleyenlere de geçiyor. Hayvanlara yapılan kötülüklerin çok arttığı böyle bir zamanda hem onları iyileştiren hem de bütün içtenliği ile dakikalarca seven bir veteriner haliyle sosyal medya kullanıcılarının da fazlasıyla dikkatini çekiyor. Fenomene dönüşen Şahin, yaptığı paylaşımlarla hem insanları bu mesleğe özendiriyor hem de hayvanların birbirinden komik ve eğlenceli hallerini ya da belki de hiç görmediğimiz taraflarını izleyenlerle paylaşıyor. Biz de Baran ile bir araya geldik ve Akşam Cumartesi için bir söyleşi gerçekleştirdik. Gelin şimdi Baran’ı daha yakından tanıyalım: “1990 Adıyaman doğumluyum, Urfa’da büyüdüm. Harran Üniversitesi 2016 mezunuyum. Mezun olur olmaz İstanbul’a geldim. Farklı kliniklerde değerli hekimlerle çalıştım, kendimi geliştirdikten sonra Kadıköy’de kendi kliniğimi açtım. Hayat kurtarmayı, iyileştirmeyi seviyorum. Evliyim ve iki kedi babasıyım.”

BABAM ‘DOKTOR OL’ DEDİ



Veteriner olmaya nasıl karar verdiniz?

Köyde büyüdüm, hayvanlarla hep iç içe oldum. Her zaman bir hayvan sevgim vardı. Ben 5 yaşındayken babam kötü bir trafik kazası geçirdi. Trajikomik bir olay yaşadım. Ölümünden önce yoğun bakımdayken “Bana söz ver doktor olacaksın” demişti. Sınava girdim veteriner hekimliği kazandım, kabrine gidip “Sen bana demedin insan doktoru, hayvan doktoru diye. Doktor oldum işte.” dedim.

Veterinerlik mesleki ve teknik anlamlarının dışında sizin için ne anlam ifade ediyor?

Aslında veteriner hekimlikte iki ayrı noktadasın. Bir taraf yaşam, diğer taraf ölüm. Yin yang gibi iki denge var siyah ya da beyaz kısmında olmayı belirleyen kişi veteriner hekim. İşini iyi yapmak, araştırmak, sormak gerekiyor. Savsaklarsanız siyah noktada olursunuz. Dostlarımız için her zaman beyaz tarafta kalmayı, araştırmayı tercih ediyorum.

BU MESLEKTE KENDİNİ GELİŞTİRMEK ZORUNDASIN



Veteriner hekim olmak isteyenler kendilerine önce hangi soruları sormalılar?

Veteriner hekimlik profesyonel bir meslek hayvan sevgisi olmayıp bu mesleği yapan kişiler de var. Ama severek yaptığımız her işte her zaman en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Beşerî hekimlik gibi düşünebiliriz bu mesleği, siz hayvanların hem cerrahi hem dahiliye uzmanı hem diş hekimi vb. oluyorsunuz. Eğitimler de bu şekilde veriliyor. Elbette kendini geliştirmek istediğin alanda gelişiyorsun ama her şeye hâkim olmak zorundasın.

BİR PORTRE VEYA EŞYA DEĞİLLER

Bir hayvanı sevmek, bir hayvanın bakımını üstlenmek sizin için ne demek? Bunu bir insan özde nasıl yaşar? Siz nasıl yaşıyorsunuz?

Hayvan sevgisi asla basit iki kelime değil. Bir portre, bir eşya değiller. Onların canlı olduğunun bilincinde ve her hayvanın kendine özgü yaşam tarzı olduğunu unutmamak gerekir. Bir hayvan sahiplenmek için maddi ve manevi açıdan buna hazır olmak gerekir. Kedi için eve sineklik yaptırmalı, köpek için her gün belirli saatlerde gezdirmeli, büyükbaş için ahırı olmalı. Bunlar akla ilk gelenler daha birçoğu var. Bu koşulları sağlamanız gerekir. En iyi koşulları veteriner hekime danışarak öğrenebilirsiniz.

İKİ KEDİ BABASIYIM



Sizin sahibi olduğunuz bir hayvan var mı?

İki kedi babasıyım. Mia ve Shila. Mia’yı karlı bir İstanbul gününde donmak üzereyken buldum. 20 günlük tedavi sonrasında eşimle evimize aldık kalıcı hasarları kaldı düzenli olarak sürekli kontrollerini yapıyorum. Shila ona iyi bakmaya bir sahibi aracılığıyla geldi bana, tedavisini yaptıktan sonra sahiplenmek istediğimi belirttim ve ikinci çocuğumuz olarak bizimle yaşıyor. Babaları hekim diye çok şanslı olduklarını düşünüyorum, ben de onlara sahip olduğum için çok şanslıyım.

PANDEMİ HAYVANLARI NASIL ETKİLEDİ?



Peki sizce pandemi hem sokak hayvanlarını hem de sahipli hayvanları nasıl etkiledi?

İlk Kovid çıktığında bilinçsiz insanlar araştırmak yerine kedilerden, köpeklerden bu hastalığın geçtiğini düşünerek evdeki dostlarını sokağa bıraktılar. Bu konuda birçok paylaşımda bulunduk. Elbette bu çocuklar bu durumdan ciddi etkilendiler.

Kovid olanların hayvanlarına ne oldu? Bakımları nasıl gerçekleşti?

Öncelikle şunu net bir şekilde belirtmek isterim ki hayvanların Kovid konusunda bir telefondan, bir kapı kolundan farkı yok. Kovid hastası biri bir kediyi sever ve arkasından siz önlem almadan sevip elinizi ağzınıza yüzünüze götürdüğünüz anda kontamine olursunuz. Kovid insanlardan hayvanlara geçen bir hastalık değil, dünyada bunun bir örneği yok. Elbette ki hasta sahiplerimizi mutasyona uğrama riskine karşı uyarmak zorundayız.

İNSANLARA HAYVAN SEVGİSİ AŞILAMAK İSTEDİK



Sosyal medyadaki eğlenceli videoları paylaşma fikri nasıl doğdu?

Sosyal medya büyük bir mecra her yaştan kitlesi var. Tedavi, ameliyat vs. paylaşıp insanları irrite etmek yerine daha doğal olmayı tercih ettik. Dostlarımızın verdiği tepkileri ve güzelliklerini paylaşıp insanlara hayvan sevgisini aşılamak istedik. Bu konuda başarılı olduğumuza dair birçok mesaj alıyoruz. Umarım hayvan sevgisi ülkemizde artar ve insanlar bilinçlenerek hayvan sahiplenmeye başlarlar. Gerçekten bambaşka bir duygu bir hayvan dostla yaşamak.

CEZASI ÇOK AĞIR OLMALI



Her gün hayvana şiddet ve işkence haberleri görüyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin çözüm öneriniz nedir? Hayvan hakları yasasının durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çok üzücü bir durum. Hayvana, kadına şiddet son zamanlarda sürekli gündemimizde. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Özellikle ağızları, dilleri olmayan, dertlerini anlatamayan bu canlılara yapılan şiddetin cezası çok daha ağır olmalı. Bir hayvana zarar vermenin bir sonraki adımı bir insana zarar vermektir. Bu yüzden canlarımız daha fazla yanmadan cezalar ağırlaştırılmalı.