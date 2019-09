Venüs terazi burcunda: Bencil değil, bizcil olma dönemi...

[email protected]

Güzellik, sevgi, para, ilişkiler ve estetik değerlerin temsilcisi Venüs, 9 Ekim’e kadar yönettiği burç Terazi’de olacak. Venüs burada kendini rahat yansı-tacağı için temsil ettiği konularda da hepimiz bu rahatlamayı hissedeceğiz.

Venüs en eşsiz özelliklerini Terazi burcunda ortaya çıkarır. İlişkiler öne çıkarak daha dengeli ve barışçıl bir tutum izleyecektir. Güzellik kavramı anlam kazanırken hemen hepimiz bu dönem dış güzelliğimize giyim kuşama makyaja ve estetiğe düşkün olacağız.

ESTETİĞE İLGİ ARTABİLİR

Her zamankinden daha çok üstümüzdeki kıyafetin renk uyumuna dikkat edeceğiz mesela. Estetik operasyonlara karşı ilgi artabilir. Zayıflama diyet ve spor yine aynı şekilde önem kazanır. Venüs Terazi’de kısaca güzellik ve ilişkiler demektir aslında. Diyaloglarımız da diplomasi yeteneğimiz artacaktır. Kaliteli olan her şey, güzel olan her şey Venüs Terazi geçişinde öne çıkacaktır. Lüks tutkusu da artabilir. Para konusuna gelince bu dönem güzellik revaçta olacağından alışveriş tutkumuz artabilir ve güzellik sektörüne biz de para harcayabiliriz. Moda daha yakından takip edilir. Ortaklı işler, işbirlikçi çalışmalar artabilir. Şirket evlilikleri ya da ortaklıkları da gündeme gelebilir.

YENİ AŞK KAPINIZDA

Bekar ve yalnızsanız bu dönem ilişki potansiyeliniz de artacaktır. Hayatınıza biri girebilir. Devam eden ilişkiler evlilik zeminine taşınabilir. Evliliklerde tartışmalar azalır, sorunları daha çok barışçıl bir şekilde ele almak isteriz. Ben demek yerine biz deriz. Karşımızdaki kişinin zevki istekleri bizim için önemli hale gelir.

VENÜS’ÜN ETKİ ALANLARI

Her bir burç Venüs’ün bu güzel etkilerini hangi alanda hissedecek?

Koç: İlişkiler evlilik ve ortaklı konularda. Boğa: İş ve günlük yaşam koşulları iş arkadaşları ve sağlık konularında. İkizler: Aşk yaşamı, çocuklar, yaşam enerjiniz eğlence ve yaratıcılık konularında. Yengeç: Ev aile yaşamı aile büyükleri ile ilgili konularda. Aslan: Yakın çevre, kardeş ve akrabalar yeteneklerle ilgili konularda.

İYİ ENERJİYİ HİSSEDECEKSİNİZ

Başak: Para ve finans konularında. Terazi: Işıl ışıl parlıyorsunuz bu dönem sizin iyi kullanın. Akrep: Bilinçaltı düşünceleri rüya ve hayaller ve kontrol edilemez durumlarla ilgili konularda. Yay: Sosyal çevre gece davetleri arkadaşlar ve hedeflerle ilgili konularda. Oğlak: Meslek kariyer yaşamı ve toplumsal imaj. Kova: Yurtdışı hukuksal süreçler akademik eğitimler satış ve pazarlama yaşam felsefesi. Balık: Ortaklaşa gelirler, eşin geliri, resmi kurumlar ve buna bağlı kriz yaratan durumlarla ilgili konularda Venüs’ün o muhteşem iyi enerjisini hissedeceksiniz. Bu alanlarda var olan sıkıntılı durumlar Venüs’ün dokunuşuyla yumuşayacak ve şanslı olacağınız durumlara taşıyacaktır sizleri. Güzelliklerin çoğalması dileğimle...