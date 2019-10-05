Venüs retroya giriyor, geçmişi gözden geçirin

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

İlişkilerinizle ilgili konular aydınlanmaya devam ederken, hafta sonu iş ve günlük yaşamınızdaki programları iyi organize edeceksiniz. Sağlıklı yaşam için yeni bir beslenme programına başlayabilirsiniz.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Yönetici gezegeninizin bugün retroya girmesiyle genel anlamda biraz yavaşlama enerjisinde olabilirsiniz. Geçmişe dönük konularla meşgul olacağınız bu dönem sevgi ve paraya dayalı bazı problemler çıkabilir.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Fikirlerinizde dengeyi yakalamak size bu ara iyi geliyor. Eski işiniz ya da eski müşteri ya da iş arkadaşlarınızla haberleşebilirsiniz. Bunlardan elde edeceğiniz parasal fırsatlar olabilir. Bazılarınıza eski işlerden teklif gelebilir.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Evdeki dengeyi siz kurabilirsiniz. Hafta sonu yakın çevreniz ya da akrabalarınızla kısa geziler yaparak birçok işi onlardan alacağınız destekle de kolay ve hızlı sonuçlandırabilirsiniz. Eski sevgiliden geriye dönüş talebi olabilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Yeteneklerinizi ortaya çıkartmanız için hâlâ gerekli desteği alıyorsunuz. İş birlikleri bu ara size kolaylık sağlayacaktır. Satmak istediğiniz eve düşük fiyatlı alıcı çıkabilir diğer yandan sizin alacağınız evin fiyatı ise düşecektir.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Hafta sonu her türlü işi görevi gayet pratik ve organize şekilde bitirebileceksiniz. Para konularında bir hareketlilik olabilir. Akrabalarınızla var olan eski sorunlar bu sefer düzeltilmek üzere tekrar açılabilir. Affedin…

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

İleriye yönelik adımlar atmak istiyorsunuz. Ama sanki bir el sizi geriye çekiyor gibi. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs bugün retroya giriyor. Yapmanız gereken geçmişle ilgili konuların üstünden tekrar geçmek.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Burcunuzda retroya giren Venüs, bu dönem tüm ilişkileriniz ve parasal konularla ilgili sizi biraz yavaşlatabilir. Kendinizle ilgili eksik bulduklarınızı tamamlayın. Estetikle ilgili bir adım atmak için uygun bir dönem değil.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Sosyal yaşamınız ve arkadaşlarınızla olan faaliyetleriniz tam gaz devam ederken kafanız biraz da arabuluculuk için çalışıyor gibi. Sanki arkadaşlarınızdan birilerini birileriyle buluşturacak gibisiniz. Gizli saklı kalmış konular bu ara ortaya çıkabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Meslek ve kariyer yaşamınızla ilgili konular aydınlanmaya devam ederken çevreniz sayesinde avantajlı işler ve konumlar da elde edebilirsiniz. Kafanız tamamıyla bu konularla meşgul olacağından diplomasi yeteneğiyle olmayacak kişileri etkileyebilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Sosyal yaşamınız ve arkadaşlarınızla olan faaliyetleriniz tam gaz devam ederken kafanız biraz da arabuluculuk için çalışıyor gibi. Sanki arkadaşlarınızdan birilerini birileriyle buluşturacak gibisiniz. Gizli saklı kalmış konular bu ara ortaya çıkabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Meslek ve kariyer yaşamınızla ilgili konular aydınlanmaya devam ederken çevreniz sayesinde avantajlı işler ve konumlar da elde edebilirsiniz. Kafanız tamamıyla bu konularla meşgul olacağından diplomasi yeteneğiyle olmayacak kişileri etkileyebilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Ortaklı çalışmalar sizin adınızın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir. Yurtdışı seyahatleriniz olabilir. Meslek ve kariyer yaşamınızda eski konular yeniden açılabilir. Zam istemek için uygun bir dönem değil.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Hafta sonu karşınızdaki kişilerin planlı ve organize halleri hoşunuza gitmese de işinizi kolaylaştıracaktır. Deniz aşırı ticaretle uğraşıyorsanız bu dönem parasal ödemelere dikkat edin bazı gecikmeler olabilir.