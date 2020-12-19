Uzun karantina günlerinden kısa hikayeler...

Pandemi sürecinin hızlandırdığı dijital dönüşümle birlikte gelen ‘yenilik’ ve ‘değişim’ kavramlarından faydalanarak, ‘değişken ve gelişebilir bir organizma’ şeklinde kurgulanan e-kitap, okurlarına tasarımıyla ve içerikleriyle farklı zamanlarda farklı sürprizler sunuyor.

Danışma Kurulu’nda Merve Akar Akgün, Huo Rf & Melek Gencer’in (border_less) yer aldığı projenin satışlarından elde edilecek kârın tamamının kitapta yer alan sanatçılara pay edileceği yeni bir finansal model kurulması hedefleniyor. Aynı zamanda dijital arşiv görevi görecek olan e-kitapta yer alan sanatçılar açık çağrıya gelen 200 başvuru arasından belirlendi. Kitapta, Ayça İnci, Başak Durlanık, Belmin Pilevneli, Beste Kökdemir, Beyza Aydın, Beyza Çalıkoğlu, Birce Kirkova, Çağla Meral Akpınar, Can Erel, Can Özmen, Ceren Otkun, Defne Parman, Desire Mohed-zandi, Dolunay Soysert, Duru Ekşioğlu, Elçin Arpaçay, Eylül Deniz Ergün, Fırat Uran, Gamze Yalçın, Gökçe İrten, Hande Aykun, Hande Ercan, Kerem Durukan, Lal Avgen, Leman Sevda Darıcıoğlu, Melis Aksoy, Mr. Hure, Müge Oskay, Muhammed Ali Üzen, Naz Beşcan, Nilipek, Özlem Ünlü, Romina Meriç, Seçil Erel, Selver Yıldırım, SENA, Şeyma Bozdemir, Sezer Üstüngel, Taner Turna, Tankut Aykut, Tuğçe Evirgen, Umut Aybek, Zeynep Atakan, Zeynep Canik, Zeynep Yavucezzar, Zeynep Tosun’un eserleri yer alıyor. Kâr amacı gütmeden, sadece ortak üretim paydasında ihtiyaç duyulan ‘beraberlik’ hissinin paylaşılmasını amaçlayan “Uzun Karantina Günlerinden Kısa Hikayeler” e-kitabı INCOMPLIT ve Paper Street Co.’nun internet siteleri üzerinden satın alınabilir.

INCOMPLIT HAKKINDA



INCOMPLIT Öykü Özgencil tarafından 2016’da kurulmuş etki odaklı bir katılımcı tasarım stüdyosudur. STK’lar ve kooperatifler aracılığıyla buluştuğu farklı topluluklar için sosyal ve ekolojik meseleler üzerine atölyeler geliştirir. Tematik atölye serilerinde farklı sanatçılar ile işbirliğinde bulunur. Değinilen meseleleri ve toplulukların hikayelerini daha geniş kitlelere duyurmak üzere katılımcı yöntemler ile tekstil ve kitap ağırlıklı ürünler tasarlar.

PAPER STREET CO. HAKKINDA



Özel kağıtların kullanıldığı, kartpostal, defter, poster, ajanda, takvim, kartvizit gibi her türlü yaratıcı kağıt ürününü tasarlayıp üreten bir girişimdir. Zeynep ve İpek Özbay kardeşler kağıda ve tasarıma olan tutkularıyla PSC’yi 2015 yılında kurdular. Çağdaş tasarım dünyasında heyecan verici ve iyi yapılmış ürünler yaratmanın önemine inanıp, birçok yetenekli tasarımcı ve sanatçı ile işbirliği yaparak Paper Street Co. koleksiyonunu tamamlayan tasarımları da bir araya getiriyorlar. Ve tüm ürünler doğayı düşünen ve kaliteli kağıtlar kullanılarak İstanbul’da üretiliyor.