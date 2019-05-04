Uzay yolculuğu temalı filmler

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Bu hafta gösterime giren High Life’tan hareketle, sinemanın sıkça işlediği bir temaya, bizi uzayın derinlikleriyle buluşturan hikâyelere biz göz atalım…

2001: A Space Odyssey

Arthur C. Clarke’ın, meşhur üçlemesinden uyarlanan filmlerin ilki olan 2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick’in ellerinde bir sinema başyapıtına dönüştü.

Alien Serisi

Ridley Scott’ın, bilim kurgu türünün yönünü değiştiren Alien (1979) filminin ardından pek çok devam filmi çekildi. Seri, eşsiz yaratık formuyla da türün kilometre taşlarından…

Forbidden Planet

Bilim kurgu türünün öncü ve bugün artık kült kabul edilen filmlerinden Forbidden Planet, zamanının ötesindeki efektleriyle kendisinden sonra gelen pek çok yapıma ilham kaynağı olan bir film.

Planeta Bur

Bir grup astronotun bilinmeyen bir gezene indikten sonra yaşadığı macerayı anlatan Planeta Bur, Rus sinemasının erken dönemine ait olmasına rağmen özel efektleri ve robot dizaynıyla öne çıkan bilim kurgu klasiği…

Star Trek

Televizyon dizileri ve devam filmleriyle en popüler uzay maceralarından biri olan Star Trek serisi de, Forbidden Planet’ten ilham alan yapımlardan.

Star Wars

Popüler kültüre etkisi yadsınamayacak derecede güçlü olan Star Wars, bugün hâlâ yaşayan bir efsane.

Interstellar

Christoper Nolan’ın filmografisinin en değerli parçalarından Interstellar, türün son iyi örneklerinden.