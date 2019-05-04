Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Cumartesi
    3. >
  3. Uzay yolculuğu temalı filmler

Uzay yolculuğu temalı filmler

Uzay yolculuğu temalı filmler

BAŞAK BIÇAK

basakbicak@gmail.com

Bu hafta gösterime giren High Life’tan hareketle, sinemanın sıkça işlediği bir temaya, bizi uzayın derinlikleriyle buluşturan hikâyelere biz göz atalım…

2001: A Space Odyssey 

Arthur C. Clarke’ın, meşhur üçlemesinden uyarlanan filmlerin ilki olan 2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick’in ellerinde bir sinema başyapıtına dönüştü.

Alien Serisi

Ridley Scott’ın, bilim kurgu türünün yönünü değiştiren Alien (1979) filminin ardından pek çok devam filmi çekildi. Seri, eşsiz yaratık formuyla da türün kilometre taşlarından…

Forbidden Planet 

Bilim kurgu türünün öncü ve bugün artık kült kabul edilen filmlerinden Forbidden Planet, zamanının ötesindeki efektleriyle kendisinden sonra gelen pek çok yapıma ilham kaynağı olan bir film. 

Planeta Bur

Bir grup astronotun bilinmeyen bir gezene indikten sonra yaşadığı macerayı anlatan Planeta Bur, Rus sinemasının erken dönemine ait olmasına rağmen özel efektleri ve robot dizaynıyla öne çıkan bilim kurgu klasiği…

Star Trek 

Televizyon dizileri ve devam filmleriyle en popüler uzay maceralarından biri olan Star Trek serisi de, Forbidden Planet’ten ilham alan yapımlardan. 

Star Wars

Popüler kültüre etkisi yadsınamayacak derecede güçlü olan Star Wars, bugün hâlâ yaşayan bir efsane.

Interstellar 

Christoper Nolan’ın filmografisinin en değerli parçalarından Interstellar, türün son iyi örneklerinden.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Yıldız Savaşları'nın oyuncusu hayatını kaybetti
Alina Boz'dan yüzük cevabı!
Hindustantimes gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Meteoroloji Kasırga Uyarı Birimi, Hindist

Son Dakika... İşte Hindistan´ı Yerle Bir Eden Kasırga

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova

Manisa'da kedi operasyonu