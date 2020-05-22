'Üretmek beni hayata bağlıyor'

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Usta yazar Yakup Almelek, bu sene 55. sanat yılını kutlamaya hazırlanıyor. Galasına iki gün kala ‘Oda Komşum Richard Wagner’ adlı oyununun temsillerini iptal etmek zorunda kalan Almelek’in Broadway sahnelerinde üç tane oyunu sergilendi. Ünlü yazar ile tiyatroyu ve koronavirüs sürecini konuştuk…

Koskaca 55 yıl! Önce sağlık, sonra nice eserler diliyorum size… Ne yazık ki 55.yılınız pandemi engeline takıldı. Ve “Oda Komşum Richard Wagner” adlı oyununuz sergilenemedi. Neler hissediyorsunuz?

Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Oda Komşum Richard Wagner 6 Şubat’ta prömiyer yaptı ve 6 oyun oynayabildi. Mart ayında pandeminin başlamasıyla birlikte galamıza iki gün kala tüm gösterimleri iptal etmek zorunda kaldık. Her şerde bir hayır vardır tezine inanan ve bardağın hep dolu tarafına odaklanmaya çalışan biriyim. Bugünler geçtiğinde sahnemizi yeniden açıp seyircimizle buluşmayı ümit ediyorum.

GELECEK PLANI YAPIYORUM

‘Evde kal’dığımız bu süreçte günleriniz nasıl geçiyor?

Okuyarak, yazarak, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri takip ederek geçiyor. Geleceğe dair planlar yapıyorum. Ekip arkadaşlarımla iletişim halindeyiz. Konuşuyor ve her şey normale döndüğünde neler yapabiliriz onları masaya yatırıyoruz. Hikâyeler kaleme almaya çalışıyorum. Oyun taslakları çıkartıyorum. Üretmek hayata tutunma sebebim ve beni son derece sağlıklı tutan bir şey. Hiçbir şey üretmediğimiz ve salt tükettiğimiz bir hayat biçimi asla bana göre değil.

ÇOK DERS ÇIKARDIK

Salgın sürecinin sizdeki etkisi nasıl oldu?

Ben de herkes gibi çeşitli dersler çıkardım. Zamanı daha verimli kullanabilmek adına yeniden düşünme şansım oldu. Sağlığın önemini bir kere daha derinden kavradım. Bir arada olmak ve bir arada üretebilmek ne kadar değerliymiş bir kez daha deneyimledim. Sevdiklerimize sıkı sıkı sarılabilmenin ve sosyal hayatın ne büyük bir nimet olduğunu daha da iyi bir şekilde duyumsadım. Salgın yaşadığımız gezegene; insana, tüm canlılara ve doğaya karşı sorumlu olduğumuzu yüzümüze çarptı.

ONLINE ETKİNLİKLER FAYDALI

Bugünlerde şarkıcılar evden klip çekmeye, tiyatrocular evde sahne yapmaya başladı. Online ortamda bunlar yayınlanıyor. Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu?

Online ortamda bir şeyler üretmek ve bunu hem moral motivasyon, hem de iletişim adına insanlarla paylaşmayı faydalı buluyorum. Yaşadığımız çağın gerekliliklerine göre yeni üretim biçimlerinin oluşması kaçınılmaz. Doğru yanlış gibi katı ayrımlar yerine öznel anlamda beğendiklerimiz ve beğenmediklerimiz bir kriter oluşturuyor hepimiz için.

BU SÜRECİ KALEME ALACAĞIM



Hayat normale döndüğünde sizin kaleminizden ‘evde kal’dığımız bu günleri anlatan bir oyun izler miyiz?

Birkaç hikâye üzerinde çalışıyorum. Bu süreci doğrudan anlatmaktan ziyade, evde kapalı kalma halini genişletip yazabileceğim bir metin olabilir.

Yaşı daha çok genç olan, sanata gönül verenlere tavsiyeleriniz neler?

Bol bol okumaları, izlemeleri, akıllarına ve yüreklerine güvendikleri insanlarla tartışabilmeleri. Yepyeni perspektifler edinmeye çalışmaları ve gündemi takip etmeleri.